Dólar Hoy Colombia: dólar cae con fuerza ante menor riesgo geopolítico

El dólar en Colombia retrocede con fuerza hacia la zona de 3.743, tras caer cerca de 1,5% desde la apertura, en una jornada marcada por el alivio geopolítico y la corrección del petróleo. El USDCOP pierde impulso luego de que nuevos reportes apuntaran a avances en una posible fórmula de acuerdo vinculada al conflicto con Irán.

Menor riesgo geopolítico

La caída del dólar responde principalmente a una reducción de la prima de riesgo global. Según reportes regionales citados por Al Hadath, el jefe del ejército pakistaní podría visitar Irán para anunciar la versión final del borrador de un acuerdo, lo que aumentó el optimismo sobre una eventual salida diplomática. Aunque todavía no existe confirmación formal y el proceso sigue sujeto a la posición de Washington, el mercado reaccionó reduciendo exposición defensiva.

El movimiento también golpeó al petróleo, que venía actuando como termómetro del riesgo geopolítico. La posibilidad de un acuerdo redujo el temor a interrupciones en el suministro energético y debilitó al crudo, lo que favoreció a monedas emergentes y restó soporte al dólar como activo refugio.



Fuente: xStation5

USDCOP pierde soporte de corto plazo

El USDCOP cae por debajo de 3.773, nivel que venía funcionando como soporte, y se aproxima a la zona de 3.743. El MACD sigue en terreno positivo, pero el histograma pierde fuerza, lo que indica una moderación del impulso alcista.

Si el precio no recupera 3.773, el siguiente soporte relevante se ubica en 3.676. Al alza, una vuelta sobre 3.773 reactivaría el intento de recuperación hacia 3.844, zona donde también pasa la media de 200 días.



Fuente: xStation5