Dólar hoy en Chile: el dólar consolida sobre los $ 910 impulsado por aversión al riesgo ante escalada del conflicto en Medio Oriente

En Chile, el dólar en Chile sigue en niveles elevados y el cobre mantiene volatilidad; el soporte inmediato se ubica en 910–912 , con escenarios hacia 930 o correcciones hacia 890.

El Nonfarm Payrolls (NFP) mostró señales de enfriamiento en EE.UU., elevando la atención sobre la trayectoria de la Reserva Federal .

La escalada en Medio Oriente refuerza la aversión al riesgo , fortalece al dólar global y sostiene la demanda por activos refugio .

La escalada del conflicto en Medio Oriente continúa dominando el sentimiento de mercado, impulsando episodios de aversión al riesgo que han fortalecido al dólar a nivel global. El repunte del precio del petróleo y la incertidumbre geopolítica aumentan la demanda por activos refugio, presionando a las monedas emergentes y manteniendo al peso chileno en niveles debilitados frente al dólar.

En paralelo, el dato de Nonfarm Payrolls (NFP) publicado el viernes en Estados Unidos mostró señales de enfriamiento en el mercado laboral, lo que introduce dudas sobre la fortaleza del ciclo económico y mantiene al mercado atento a la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. Cualquier indicio de recortes más tempranos o más profundos podría moderar la fortaleza del dólar, aunque por ahora la prima de riesgo geopolítico compensa esa presión.

En Chile, el tipo de cambio ha reaccionado a este escenario global manteniéndose en niveles elevados, mientras el cobre continúa mostrando volatilidad ante el deterioro en el apetito por riesgo internacional y las perspectivas de crecimiento global, un factor clave dado el peso del metal rojo en la economía chilena y en la dinámica del peso.

Análisis técnico del dólar en Chile

Desde una perspectiva técnica, el USDCLP se mantiene sobre la zona de 910–912 pesos, nivel que actúa como soporte de corto plazo tras la reciente consolidación luego del fuerte rally alcista observado en las últimas sesiones. La defensa de este nivel es determinante para definir la dirección del par en los próximos días.

Escenario alcista

Un escenario alcista podría activarse si el par logra sostenerse sobre la zona de 910–912 pesos y retoma impulso, abriendo espacio para movimientos hacia 920 pesos y, posteriormente, 930 pesos. Este escenario se alimentaría de una continuación de la tensión geopolítica, un dólar global que mantenga su fortaleza y un cobre que no logre recuperarse con fuerza en los mercados internacionales.

Escenario bajista

En contraste, un escenario bajista se configuraría con una ruptura clara bajo 910 pesos, lo que podría gatillar correcciones hacia 900 pesos y posteriormente 890 pesos. Este movimiento sería más probable si se modera la tensión geopolítica en Medio Oriente, si mejora el desempeño del cobre en los mercados internacionales, o si los datos macroeconómicos de EE.UU. acentúan las expectativas de una Fed más dovish.

