- Exportaciones Colombia (YoY enero): +12,6%, muy por encima del 0,7% esperado y del 1,3% previo.
- Señal clara de aceleración del sector externo y potencial mayor ingreso de divisas.
- PMI manufacturero de EE.UU.: 51,6 vs 51,2 esperado; componente de precios en máximos desde 2022.
- Refuerza narrativa de tasas altas por más tiempo en EE.UU.
- Impacto mixto sobre USD/COP: impulso bajista local vs soporte estructural del dólar.
El crecimiento interanual de 12,6% en las exportaciones de enero marca una sorpresa macroeconómica significativa frente a las expectativas del mercado. No solo supera ampliamente el consenso, sino que representa una clara ruptura con la dinámica moderada observada en meses anteriores.
Desde una perspectiva macro, el dato implica una mejora sustancial del frente externo, mayor entrada de dólares y un alivio potencial en la cuenta corriente. En condiciones normales, este flujo adicional de divisas genera presión apreciatoria sobre el peso colombiano, especialmente si es acompañado por estabilidad en precios de commodities clave.
El repunte también puede interpretarse como una señal de recuperación en la demanda externa o mejora en términos de intercambio, factores que fortalecen la narrativa de resiliencia económica.
Fuente: Trading Economics
Estados Unidos: manufactura sólida y presión inflacionaria
En contraste, el entorno global mantiene un sesgo favorable al dólar. El PMI manufacturero de EE.UU. en 51,6 confirma expansión del sector, mientras que el componente de precios pagados en máximos desde 2022 reintroduce preocupaciones inflacionarias.
Este combo refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga tasas elevadas por un periodo prolongado. La consecuencia directa es un índice del dólar estructuralmente firme, lo que sostiene demanda global por USD y limita apreciaciones pronunciadas en monedas emergentes.
Fuerzas contrapuestas en el corto plazo
El cruce USD - COP enfrenta hoy una dinámica de equilibrio delicado. Por un lado, el dato colombiano genera fundamentos para presión bajista (fortalecimiento delpeso colombiano). Por otro, el contexto internacional sigue favoreciendo al dólar estadounidense.
En este escenario, la reacción dependerá de cuál narrativa predomine:
-
Si el mercado prioriza el shock positivo local, podríamos ver una apreciación técnica del peso colombiano en el corto plazo.
-
Si el foco se mantiene en la fortaleza estructural del dólar y en las tasas altas en EE.UU., el USD podría sostener soporte.
Análisis técnico
Fuente: xStation.
El USD - COP se ve que, después de varios meses cayendo, el precio dejó de bajar y comenzó a recuperarse con fuerza. Tocó un piso cerca de 3.610–3.630 y desde ahí empezó a subir de manera más ordenada, formando máximos y mínimos cada vez más altos. Ahora está moviéndose alrededor de 3.800–3.820, bastante por encima de esos mínimos, lo que muestra que el impulso reciente ha sido claramente alcista.
La línea azul (EMA 50) ya se está girando al alza y el precio está por encima de ella, lo que apoya la idea de que el movimiento actual es positivo en el corto plazo. La línea naranja (EMA 200), que refleja la tendencia más larga, también empieza a aplanarse y el precio ya está sobre ella, algo que no pasaba durante la caída previa. Mientras el dólar se mantenga sobre la zona de 3.760–3.780, el escenario sigue favoreciendo más subidas. Si pierde con fuerza ese nivel, podría venir una corrección más profunda antes de intentar seguir avanzando.
