Dólar Hoy Colombia: marca máximos de mayo por bonos de EE.UU. y tensión geopolítica

- El USDCOP mantiene presión alcista por la combinación de dólar fuerte, tasas altas en EE.UU. y tensión geopolítica, mientras el Treasury a 30 años alcanza máximos desde 2007 y fortalece la demanda global por dólares.
- La falta de avances reales en las negociaciones entre EE.UU. e Irán mantiene elevada la percepción de riesgo global, sosteniendo la demanda por activos refugio y limitando la recuperación de monedas emergentes como el peso colombiano.
- Las importaciones en Colombia reflejan una economía más activa y mayor inversión productiva, aunque también aumentan la demanda estructural de dólares; técnicamente, el USDCOP mantiene sesgo alcista mientras se sostenga sobre 3.773.
- El USDCOP mantiene presión alcista por la combinación de dólar fuerte, tasas altas en EE.UU. y tensión geopolítica, mientras el Treasury a 30 años alcanza máximos desde 2007 y fortalece la demanda global por dólares.
- La falta de avances reales en las negociaciones entre EE.UU. e Irán mantiene elevada la percepción de riesgo global, sosteniendo la demanda por activos refugio y limitando la recuperación de monedas emergentes como el peso colombiano.
- Las importaciones en Colombia reflejan una economía más activa y mayor inversión productiva, aunque también aumentan la demanda estructural de dólares; técnicamente, el USDCOP mantiene sesgo alcista mientras se sostenga sobre 3.773.
El dólar alcanzó nuevos máximos de mayo y volvió a niveles de comienzos de marzo, antes de moderarse hacia la zona de 3.789. El USDCOP se mantiene presionado al alza por el avance del dólar global, el repunte de los rendimientos en EE.UU. y la incertidumbre sobre una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Bonos de EE.UU. y guerra mantienen presión sobre emergentes
El rendimiento del bono estadounidense a 30 años subió hasta 5,18%, su nivel más alto desde julio de 2007, en medio de mayores temores inflacionarios asociados al conflicto en Medio Oriente. El ajuste en los bonos globales ha fortalecido al dólar frente a monedas latinoamericanas, ya que el mercado reduce expectativas de recortes de tasas y exige mayor prima por riesgo en activos emergentes.
Fuente: TradingEconomics
La geopolítica sigue siendo el motor central de la volatilidad. Según reportes del Wall Street Journal, la posición de Irán en las conversaciones con Estados Unidos no habría cambiado sustancialmente frente a rondas anteriores, lo que mantiene dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Ese escenario sostiene la demanda por dólar refugio y limita la recuperación del peso colombiano.
Balanza comercial local aporta señales mixtas
En Colombia, el DANE informó que las importaciones crecieron 11,1% anual en marzo de 2026, impulsadas por mayores compras de maquinaria. El valor importado alcanzó US$6.161 millones CIF, frente a US$5.543 millones un año antes, mientras el déficit comercial fue de US$527,4 millones FOB, menor al registrado en marzo de 2025.
La lectura tiene un doble efecto para el peso. Por un lado, el aumento de importaciones refleja una demanda interna más activa y mayor inversión productiva. Por otro, mantiene presión estructural sobre la demanda de dólares, especialmente si el entorno externo continúa favoreciendo al dólar.
Análisis técnico
El USDCOP tocó la zona de 3.844 y luego moderó el avance hacia 3.789, respetando por ahora el soporte de 3.773. Mientras el precio se mantenga sobre ese nivel, el sesgo sigue alcista; una ruptura de 3.844 abriría espacio hacia 3.923, mientras una caída bajo 3.773 podría llevar el cruce nuevamente a $3.676.
Fuente: xStation5
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