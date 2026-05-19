Dólar Hoy en Chile: dólar abre al alza y se acerca a los $910 en medio de tensiones geopolíticas

- El dólar en Chile inicia la jornada con avances, apoyado por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense.
- La volatilidad sigue concentrada en el frente geopolítico, especialmente por las tensiones en torno a Irán.
- La caída del precio del cobre debilita el soporte para el peso chileno y podría llevar al tipo de cambio hacia los 910 pesos por dólar.
- El dólar en Chile inicia la jornada con avances, apoyado por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense.
- La volatilidad sigue concentrada en el frente geopolítico, especialmente por las tensiones en torno a Irán.
- La caída del precio del cobre debilita el soporte para el peso chileno y podría llevar al tipo de cambio hacia los 910 pesos por dólar.
El dólar en Chile abre al alza y se sitúa en $908, en línea con el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, impulsado por noticias geopolíticas mixtas. Sin embargo, este movimiento se ha moderado tras el anuncio del presidente Trump de posponer el ataque a Irán previsto para hoy.
Seguimos observando que el principal foco de volatilidad proviene del ámbito geopolítico, escenario en el cual las monedas emergentes podrían verse más afectadas ante una eventual escalada de las tensiones.
El cobre presiona al peso chileno
En el plano local, el retroceso del precio del cobre y su persistente estructura bajista continúan generando presión sobre el peso chileno. Este factor es especialmente relevante para el mercado cambiario, ya que el cobre sigue siendo uno de los principales determinantes del comportamiento de la moneda local.
A esto se suma que, por segunda vez, el Consejo del Banco Central de Chile decidió activar el Requerimiento de Capital Contracíclico, exigencia que implica que los bancos del país deben constituir capital adicional para enfrentar eventuales shocks, reflejando el tensionamiento del contexto global.
Análisis técnico
El USDCLP mantiene una estructura alcista de corto plazo en gráficos de 1 hora, luego de superar la resistencia ubicada en la zona de 906-907. El precio está desarrollando máximos y mínimos ascendentes, mientras las SMA de 50 y 200 períodos se mantienen por debajo de la cotización actual, reforzando el sesgo positivo y favoreciendo el momentum comprador.
En el corto plazo, mientras el precio se mantenga sobre el soporte de 900, el escenario alcista seguiría favorecido. Un quiebre sostenido sobre los máximos recientes podría favorecer movimientos hacia la resistencia ubicada en torno a los 915. Por el contrario, una caída bajo los 900 podría debilitar la estructura actual y aumentar nuevamente la presión bajista.
Por su parte, el RSI mantiene una leve tendencia alcista y se ubica cerca de los 62,8 puntos, reflejando una mejora en el impulso comprador y acompañando el movimiento positivo reciente del precio, aunque todavía sin mostrar señales de alta sobrecompra.
Fuente: xStation5
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