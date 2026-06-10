Dólar hoy Colombia: Peso colombiano se modera cerca tras inflación de EE.UU.

El dólar en Colombia se mantiene estable cerca de $3.589, en una jornada marcada por los datos de inflación en Estados Unidos y por la persistente volatilidad geopolítica. El USDCOP opera con presión moderada después de que el IPC estadounidense mostrara señales mixtas: la inflación general siguió elevada, pero la inflación subyacente mensual fue menor a lo esperado.

Inflación de EE.UU.

El dato de inflación en Estados Unidos dejó una lectura menos agresiva para el mercado. El IPC mensual subió 0,5%, en línea con lo esperado y por debajo del 0,6% previo, mientras la inflación anual avanzó a 4,2%, también en línea con el consenso. La señal más favorable vino del componente subyacente, que aumentó 0,2% mensual, por debajo del 0,3% esperado y del 0,4% anterior.

Esta moderación en la inflación subyacente redujo parte de la presión sobre la Reserva Federal y limitó el impulso del dólar global



Fuente: xStation5



Geopolítica y petróleo mantienen la cautela

La volatilidad no desaparece por el frente geopolítico. Donald Trump señaló que Irán “tardó demasiado” en negociar un acuerdo y que ahora deberá asumir las consecuencias, lo que volvió a elevar la prima de riesgo en Medio Oriente. Esa tensión también presionó al petróleo al alza, ante el temor de que el frágil alto el fuego vuelva a deteriorarse.

Para el peso colombiano, un petróleo más alto puede dar soporte por el canal externo, pero una mayor aversión al riesgo suele fortalecer al dólar frente a emergentes. Por ahora, el mercado mantiene al USDCOP en una zona de equilibrio, con la atención puesta en la evolución del conflicto y en las próximas señales de la Fed.

Análisis técnico

USDCOP se mantiene cerca de $3.589, con soporte clave en $3.552 y primera resistencia en $3.636. Mientras no supere $3.636, el sesgo sigue contenido; una pérdida de $3.552 abriría espacio hacia $3.478, mientras una recuperación sobre $3.636 podría llevar el cruce hacia $3.676.



Fuente: xStation5