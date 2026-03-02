- Sector manufacturero de EE.UU. sigue expandiéndose, con un ISM PMI de 52.4 que apoya la fortaleza del dólar.
- Inflación en Colombia permanece alta, con expectativas de cifras elevadas para febrero que podrían presionar aún más al peso.
- Eventos macrocríticos esta semana, como la inflación de Colombia y las elecciones parlamentarias, incrementan la volatilidad potencial del mercado FX.
- Análisis técnico del USD - COP indica consolidación, sin tendencia definida en el corto plazo, con niveles clave a vigilar para romper rangos.
Los datos de actividad manufacturera en Estados Unidos publicados este lunes 2 de marzo mostraron que el sector continúa expandiéndose por segundo mes consecutivo. El ISM Manufacturing PMI de febrero se ubicó en 52.4, por encima de las expectativas del mercado y todavía en terreno de crecimiento por encima de 50, aunque ligeramente por debajo del dato anterior.
Este indicador, muy seguido por los mercados, sugiere que la economía estadounidense mantiene una modesta expansión del sector industrial. Lecturas superiores a 50 se interpretan como señal de crecimiento sectorial, lo que respalda al dólar en medio de un contexto global donde persisten riesgos de desaceleración en otras regiones.
Inflación en Colombia: Expectativas y Riesgos
En Colombia, las proyecciones de inflación continúan siendo un punto de atención clave para los mercados financieros. La inflación anual cerró enero en niveles elevados —alrededor de 5.35% YoY— muy por encima de la meta oficial del Banco de la República del 3%.
Además, las expectativas para la inflación a fin de 2026 permanecen por encima de lo esperado, lo que mantiene la atención sobre posibles ajustes de política monetaria y efectos sobre la demanda del peso.
Datos Relevantes de Inflación en Colombia:
-
Inflación anual cerca de 5.35% YoY en enero de 2026, muy por encima del objetivo oficial del Banco de la República.
-
Proyecciones de inflación para finales de 2026 permanecen elevadas, por encima de niveles deseados y en un entorno en que la política monetaria ha sido cautelosa.
Estos niveles inflacionarios podrían presionar al peso si las cifras de febrero y marzo superan las expectativas, generando mayor demanda por dólares.
Elecciones Parlamentarias en Colombia
Un evento clave que podría intensificar la volatilidad en el mercado cambiario colombiano es la elección parlamentaria programada para el 8 de marzo de 2026. Las elecciones determinarán la nueva composición del Congreso y se realizan en medio de un contexto político activo, incluyendo consultas interpartidistas que tienen lugar simultáneamente en todo el país.
La incertidumbre electoral suele influir sobre los flujos de capital y las expectativas de política económica, lo que puede traducirse en movimientos más amplios del USD - COP en la semana entrante.
Análisis Técnico
Fuente: xStation5
El USD - COP muestra una estructura de corto plazo que ha pasado de expansión alcista a fase correctiva controlada. Tras impulsar con fuerza desde la zona de 3.710–3.720 hasta máximos cercanos a 3.800, el par ha comenzado a registrar máximos descendentes, retrocediendo hacia el área de 3.770–3.775, que actúa como soporte inmediato y punto de equilibrio intradía.
El RSI se ubica en torno a zona media-baja, reflejando pérdida de momentum comprador sin señales aún de sobreventa extrema. El ADX, tras el tramo de expansión previo, evidencia moderación, lo que sugiere transición desde tendencia hacia consolidación. Técnicamente, mientras el precio respete la franja de 3.760–3.770, el movimiento puede interpretarse como corrección dentro de una estructura aún constructiva. Sin embargo, una ruptura sostenida bajo 3.760 abriría espacio hacia 3.740–3.730, mientras que la recuperación sobre 3.790 reactivaría el sesgo alcista hacia la zona psicológica de 3.800–3.810.
