Resumen diario: La guerra en Irán dispara la volatilidad

La primera sesión de la semana trajo un fuerte aumento en la volatilidad, impulsado principalmente por el estallido de la guerra en Irán. El pánico inicial dio paso rápidamente a un optimismo cauteloso. El Russell lidera las ganancias y los futuros de los índices suben alrededor de 0,7% hacia el cierre. Otros índices de Wall Street se mantienen cerca de los niveles del cierre previo.

A pesar de la normalización parcial de los precios a medida que avanzaba la sesión, el conflicto está claramente moldeando los flujos de capital. Las acciones vinculadas al turismo están bajo presión: aerolíneas, operadores de cruceros y agencias de viaje. En contraste, suben las compañías relacionadas con la producción y distribución de petróleo, así como los fabricantes de sistemas de defensa.

En EE.UU. se publicaron los datos manufactureros PMI e ISM. El sentimiento fue respaldado por cifras superiores a lo esperado. El PMI se ubicó en 51,6 frente a 51,2 esperado. El ISM subió a 52,4 frente a 51,7 esperado. Sin embargo, preocupa la lectura fuertemente inflacionaria del componente de precios industriales, que saltó a 70,5.

Donald Trump comentó por la noche sobre las operaciones militares. Anunció una escalada de los ataques aéreos contra Irán y reiteró las declaraciones del ministro de Defensa de que EE.UU. “no descarta” una invasión terrestre.

En Europa, los inversionistas presenciaron una de las peores sesiones en meses, con todos los principales índices cayendo más de 1%. Las mayores pérdidas se registraron en Alemania, donde el DAX llegó a caer hasta 2,4%.

Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente son más duras para Europa que para EE.UU. El problema no es solo el alza en los precios del petróleo y gas. El Golfo Pérsico es uno de los principales centros mundiales de procesamiento de aluminio, metal esencial para la base industrial europea.

También se publicaron lecturas PMI en Europa. Los datos superaron expectativas en Suecia (56,1), Alemania (50,9), Francia (50,1) e Italia (50,6). Resultados decepcionantes se registraron en Polonia (47,1), Reino Unido (51,7) y Suiza. España presentó una lectura en línea con las previsiones (50,0).

En Alemania, las ventas minoristas mostraron una desaceleración mayor a la esperada. En enero (ajustado estacionalmente), las ventas cayeron 0,9% frente a una previsión de -0,4%.

La creciente incertidumbre geopolítica y las expectativas de mayores compras de petróleo y gas por parte de EE.UU. fortalecieron al dólar: sube 0,7% frente al euro, 0,8% frente al yen y 1,5% frente al franco suizo. El euro también retrocede más de 0,5% frente a la libra.

En materias primas agrícolas, se revierte el movimiento tardío de la semana pasada. El trigo cae 3%, mientras que el cacao sube 3%.

La actividad militar a gran escala alrededor del Estrecho de Ormuz impulsó el petróleo a niveles no vistos desde la Operación “Midnight Hammer” a mediados de 2025. El salto inicial de más de 10% se moderó posteriormente a 5–6%. Los futuros de gas natural también redujeron sus ganancias de 7% a 3%.

En metales preciosos, se observa toma de ganancias en la plata, que cae más de 5%. El oro avanza 1%.

Las tensiones en Medio Oriente respaldaron al mercado cripto. Casi todos los tokens registran ganancias significativas. Bitcoin sube 5%, superando los 68.000 dólares. Ethereum también avanza 5% y vuelve por encima de 2.000 dólares. Solana gana más de 5% y cotiza cerca de 87 dólares hacia el cierre.