Dólar Hoy Colombia: USDCOP se mantiene firme pese al PIB débil de EE. UU. y tensión en Ormuz

La economía global atraviesa un cierre de semana marcado por señales contradictorias que han puesto al peso colombiano en una posición de cautela. Por un lado, Estados Unidos ha reportado un crecimiento del PIB del cuarto trimestre de apenas 1,4%, una cifra que se sitúa por debajo del 3% proyectado y lejos del 4,4% previo. Este enfriamiento de la actividad económica viene acompañado de un estancamiento en el gasto personal mensual (0,4%) y un deterioro en el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que cayó a 56,6 puntos, reflejando un pesimismo creciente en los hogares estadounidenses ante la persistencia de los precios.

A pesar de este menor crecimiento, el dólar a nivel global (índice USDIDX) mantiene su fortaleza en los 97 puntos debido a que la inflación no cesa. El índice de precios PCE subió al 2,9%, superando las previsiones. Este escenario de estanflación (bajo crecimiento con inflación alta) limita el margen de maniobra de la FED para bajar tasas, lo que mantiene una presión alcista sobre el dólar estadounidense.



Fuente: tradingeconomics



El panorama se complica con el factor energético. El petróleo Brent ha rozado los 71 dólares por barril impulsado por la prima de guerra tras el ultimátum de 10 días lanzado por el presidente Trump contra Irán. La amenaza latente sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial, genera una aversión al riesgo que suele castigar a monedas emergentes como el peso colombiano. No obstante, este impulso alcista encuentra un contrapeso en las negociaciones de EE. UU. para vender crudo venezolano a India y sustituir el petróleo ruso, una maniobra que busca estabilizar la oferta global y que ha permitido que el dólar en Colombia no se dispare de forma descontrolada, manteniendo expectativas bancarias de un promedio anual de $3.878 (Grupo Cibest de Bancolombia).



Análisis técnico

El USDCOP refleja en parte los datos macroeconómicos negativos y la fortaleza del dólar. El precio se sitúa actualmente en 3.704,42, ubicado entre la EMA de 50 periodos (3.685,94), que actúa como soporte dinámico y evita que el retroceso matutino se profundice. No obstante, el avance alcista enfrenta una resistencia débil en la EMA de 200 periodos, situada en 3.727,29, nivel que el par intentó superar sin éxito el 16 de enero y el 5 de febrero.

La estructura sugiere una fase de acumulación o indecisión. El indicador ADX se mantiene en un nivel bajo de 16,1, lo que confirma que, pese a la volatilidad intradía, aún no existe una tendencia dominante clara. Por su parte, la relación entre el +DI (29,6) y el -DI (19,5) muestra un ligero sesgo a favor de los compradores, lo que sugiere que, si la tensión geopolítica escala antes del plazo de 10 días dado por la administración Trump, el par podría romper la resistencia de 3.727 y dirigirse hacia la zona de 3.911,55. En cambio, un cierre sostenido por debajo de la EMA de 50 abriría la puerta a una corrección hacia los 3.625,70, impulsada por la debilidad de los datos de actividad real en EE. UU.

Fuente: xStation5.

