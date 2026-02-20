Dólar Hoy México: cae tras datos de PCE y PIB en EE.UU.

Banxico muestra división interna sobre la duración de la pausa en tasas, lo que podría adelantar el próximo movimiento monetario.

El dólar en México retrocede 0,24% tras un PIB débil en EE.UU. y una inflación PCE mayor a lo esperada.

El dólar en México cede terreno este viernes, registrando una caída de 0,24% hasta el nivel de 17,214 unidades a las 11:22 a.m (GMT-3), luego de la publicación de datos mixtos en Estados Unidos sobre crecimiento e inflación.

El movimiento refleja la sensibilidad del tipo de cambio a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y al desempeño económico estadounidense.

PIB decepciona, inflación PCE sorprende al alza

El PIB de Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre de 2025 mostró una expansión de apenas 1,4%, muy por debajo del pronóstico de 2,8% y del sólido 4,4% registrado en el trimestre previo.

En contraste, el Índice de Precios PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed), sorprendió al alza:

Mensual: 0,4% (pronóstico: 0,3%, anterior: 0,2%)



Interanual: 2,9% (pronóstico: 2,8%, anterior: 2,8%)



A pesar del contraste entre menor crecimiento y mayor inflación, los futuros de tasas de interés en EE.UU. apenas registraron cambios. Los operadores continúan apostando por un recorte de tasas en junio.

Por su parte, el Índice del Dólar (USDIDX) avanza marginalmente 0,01% hasta 97,930 puntos, mostrando estabilidad en el mercado cambiario global.

Minutas de Banxico

Las minutas del Banco de México (Banxico) publicadas el jueves revelaron discrepancias internas respecto a cuánto tiempo debería mantenerse la pausa en el ciclo de recortes de tasas.

Postura mayoritaria

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno considera que el alza de impuestos y aranceles en enero no ha generado presiones inflacionarias generalizadas. Estiman que el impacto será acotado y transitorio.

Postura dovish

Un miembro destacó que la evidencia apunta a un impacto “focalizado y acotado” sobre la inflación derivado del aumento al IEPS y aranceles, sugiriendo que la pausa podría ser incluso más corta de lo previsto.

Postura hawkish

En contraste, otro integrante argumentó que pausar únicamente en febrero no sería suficiente, proponiendo una pausa prolongada hasta el primer semestre para evaluar avances adicionales en la convergencia inflacionaria.

Tras la publicación de las minutas, el mercado ahora parece inclinarse a que el próximo movimiento monetario ocurra en marzo, adelantando expectativas previamente situadas en mayo.

Actividad económica

La actividad económica mexicana mostró una expansión de 2,3% anual en enero, según cifras preliminares del INEGI.

En contraste, las ventas minoristas retrocedieron 0,1% en diciembre de 2025, aunque el dato fue mejor que la caída esperada de 0,4%.

México logra superávit comercial récord con EE.UU.

En 2025, México alcanzó un superávit comercial récord con Estados Unidos de USD 196.913 millones, un incremento interanual de 14,8%, según datos de la Oficina del Censo.

México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a Canadá como principal destino de exportaciones estadounidenses y manteniéndose como mayor proveedor externo por tercer año consecutivo.

Fortaleza del peso

La mayoría de los miembros de Banxico atribuyó el buen desempeño del peso mexicano al debilitamiento global del dólar, respaldado por fundamentos macroeconómicos sólidos, diferencial de tasas atractivo, preferencia por estrategias de carry trade y posición relativamente favorable frente a aranceles de EE.UU.

No obstante, se identificaron riesgos relevantes como, la revisión del T-MEC y una posible corrección del dólar a nivel global

Petróleo cerca de máximos de seis meses

Los precios del petróleo se mantienen próximos a máximos de seis meses tras advertencias de Washington a Teherán respecto a un acuerdo nuclear.

Brent: baja 0,58% hasta USD 71,249 por barril



WTI: cae 0,55% hasta USD 66,034 por barril



A pesar de los retrocesos diarios, el crudo se encamina a su primera alza semanal en tres semanas, apoyado por tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán.

Análisis Técnico USDMXN

En el gráfico de 4 horas, el par USDMXN se encuentra comprimido en una clara fase de consolidación lateral, oscilando entre un soporte estructural crítico en 17.1345 y una zona de resistencia superior delimitada entre 17.2425 y 17.2616. Actualmente, la acción del precio refleja una notable presión vendedora al retroceder y luchar sin éxito contra la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos ubicada en 17.2039, la cual ejerce como una fuerte barrera dinámica a corto plazo.

Este escenario de indecisión técnica es confirmado por un oscilador MACD plano que denota una total ausencia de momentum direccional, todo ello enmarcado bajo una tendencia principal marcadamente bajista dictada por la EMA de 200 periodos en los 17.4372. Hacia adelante, el desenlace direccional dependerá de una ruptura confirmada, perder el piso de los 17.1345 daría continuidad a la caída de fondo, mientras que quebrar el techo de los 17.2616 anularía el rango y habilitaría un impulso correctivo al alza hacia la EMA de 200.

Fuente: xStation5

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí