El peso mexicano muestra un ligero avance este martes, con el tipo de cambio USD/MXN retrocediendo 0,1% en la sesión intradía, tras registrar un máximo en 18.77 y un mínimo en 18.65, cotizando en torno a 18.68 al momento de esta publicación.

El movimiento se da en un contexto de mayor optimismo local, luego de que la confianza del consumidor en México subiera a 46,7 puntos en agosto, el nivel más alto en ocho meses, desde 46 en julio.

Aunque el índice se mantiene en terreno pesimista, mejoraron las percepciones sobre:

La situación financiera de los hogares (58,5 vs 57,7).

El desempeño de la economía nacional (48,7 vs 47,7).

La disposición de los mexicanos a realizar compras mayores (33,3 vs 32,2), lo que podría anticipar un repunte en el consumo interno.

Señales mixtas desde Estados Unidos

En contraste, en Estados Unidos prevalece un tono de cautela tras publicarse que las ofertas de empleo (JOLTS) cayeron a 7,18 millones en julio, su nivel más bajo desde septiembre de 2024 y por debajo de lo esperado (7,4 millones).

Además, los pedidos de fábrica disminuyeron por segundo mes consecutivo, reflejando un enfriamiento en la actividad manufacturera.

Estos datos fortalecen la expectativa de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en 25 pb este mes, con los mercados asignando una probabilidad cercana al 90%, a la espera del informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Al mismo tiempo, crecientes preocupaciones sobre la deuda global han impulsado la demanda por activos de refugio.

Análisis técnico del dólar en México

El tipo de cambio mantiene una zona de soporte relevante en 18.65, que coincide con los mínimos intradía y cuya ruptura abriría espacio hacia los 18.61 – 18.60, nivel clave para definir la continuidad de la corrección bajista. Al alza, la primera resistencia se ubica en 18.77, seguida de 18.86. El RSI en torno a 42 apunta a una fase de consolidación, mientras que el cruce de medias móviles de corto y largo plazo refuerza la visión de un mercado lateral con sesgo bajista en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

