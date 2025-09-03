Leer más

12:31 3 de septiembre de 2025

El peso mexicano muestra un ligero avance este martes, con el tipo de cambio USD/MXN retrocediendo 0,1% en la sesión intradía, tras registrar un máximo en 18.77 y un mínimo en 18.65, cotizando en torno a 18.68 al momento de esta publicación.

Bandera de Mexico en la calle

El movimiento se da en un contexto de mayor optimismo local, luego de que la confianza del consumidor en México subiera a 46,7 puntos en agosto, el nivel más alto en ocho meses, desde 46 en julio.

Aunque el índice se mantiene en terreno pesimista, mejoraron las percepciones sobre:

  • La situación financiera de los hogares (58,5 vs 57,7).

  • El desempeño de la economía nacional (48,7 vs 47,7).

  • La disposición de los mexicanos a realizar compras mayores (33,3 vs 32,2), lo que podría anticipar un repunte en el consumo interno.

Señales mixtas desde Estados Unidos

Simbolo de la reserva federal
 

En contraste, en Estados Unidos prevalece un tono de cautela tras publicarse que las ofertas de empleo (JOLTS) cayeron a 7,18 millones en julio, su nivel más bajo desde septiembre de 2024 y por debajo de lo esperado (7,4 millones).

Además, los pedidos de fábrica disminuyeron por segundo mes consecutivo, reflejando un enfriamiento en la actividad manufacturera.

Estos datos fortalecen la expectativa de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en 25 pb este mes, con los mercados asignando una probabilidad cercana al 90%, a la espera del informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Al mismo tiempo, crecientes preocupaciones sobre la deuda global han impulsado la demanda por activos de refugio.

Análisis técnico del dólar en México

El tipo de cambio mantiene una zona de soporte relevante en 18.65, que coincide con los mínimos intradía y cuya ruptura abriría espacio hacia los 18.61 – 18.60, nivel clave para definir la continuidad de la corrección bajista. Al alza, la primera resistencia se ubica en 18.77, seguida de 18.86. El RSI en torno a 42 apunta a una fase de consolidación, mientras que el cruce de medias móviles de corto y largo plazo refuerza la visión de un mercado lateral con sesgo bajista en el corto plazo.

Grafico de precios del dolar en mexicoFuente: xStation5.

________


Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Emanoelle Santos

