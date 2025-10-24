Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados

- La mayoría de los mercados suben impulsados por buenos datos macroeconómicos.
- La mayoría de los mercados suben impulsados por buenos datos macroeconómicos.
- El euro se aprecia frente a la mayoría de las divisas, mientras que el oro y el petróleo se mantienen en consolidación.
- Intel abre la jornada con alzas, pero su impulso se desvanece rápidamente.
- Los datos macroeconómicos y el sólido desempeño de la mayoría de las compañías estadounidenses han impulsado las valoraciones de los índices de EE. UU. a nuevos máximos históricos. El Nasdaq 100 sube alrededor de un 1 %, el S&P 500 aumenta un 0,8 %, y tanto el Russell 2000 como el Dow Jones avanzan más de un 1 %
- En Europa, el sentimiento es mixto, aunque predomina el optimismo. La mayoría de las bolsas del viejo continente registran ganancias. El FTSE 100 británico es el que más sube, con un 0,6 %. El DAX y el FTSE MIB cierran las sesiones levemente positivos. El CAC 40 y el WIG 20, en cambio, retroceden un 0,2 % y un 0,3 %, respectivamente.
- La acumulación de datos macroeconómicos marcó el ritmo de las operaciones durante la sesión del viernes. La lectura del IPC resultó menor a lo esperado, tanto en la comparación anual como mensual, lo que el mercado recibió de forma muy positiva, ya que refuerza la expectativa de recortes de tasas más rápidos por parte de la Reserva Federal. El IPC subyacente interanual fue de 3 %, y el crecimiento mensual de los precios alcanzó el 0,3 %.
- El dato del PMI complementó el panorama, mostrando una lectura muy fuerte —claramente por sobre las expectativas—. El sector de servicios, en particular, refleja una buena condición. El mercado esperaba una desaceleración, pero el índice indicó un crecimiento respecto al mes anterior.
- Hoy, la Universidad de Michigan también publicó los datos de sentimiento del consumidor. El resultado fue claramente inferior a las expectativas, aunque sigue siendo positivo, con 53,6 puntos. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación de los consumidores se mantienen ancladas en 4,6 % anual.
- También llegaron datos importantes desde el Reino Unido. Las ventas minoristas aumentaron un 1,5 % anual y un 0,5 % mensual. La lectura del PMI también superó las expectativas. La industria muestra una mejoría evidente, aunque sigue en terreno de sentimiento negativo, con una lectura de 49,6.
- El PMI de la Eurozona también sorprendió positivamente. La industria volvió a alcanzar el valor de 50, mientras que los servicios subieron a 52,6, su nivel más alto en más de un año.
- En el mercado cambiario, la corona noruega pierde con claridad. El tipo de cambio frente al dólar y al euro cae más de un 0,5 %. Esto puede estar relacionado con la menor demanda de materias primas noruegas y con el descuento de lecturas macroeconómicas más débiles.
- Las buenas noticias económicas de la Eurozona apoyan la valoración del euro, que se fortalece moderadamente frente a la mayoría de las divisas principales.
- En el mercado de metales preciosos, se observa una consolidación tras la corrección de las recientes alzas. El oro se mantiene por sobre los US$ 4.100 por onza.
- El mercado energético también está tomando un respiro. El petróleo consolida alrededor de US$ 61,5 tras las subidas previas, mientras que el gas natural (NATGAS) cae un 2 %.
- Los futuros de ganado bajan hasta un 3 %, posiblemente debido a un acuerdo para importar carne vacuna desde Argentina hacia Estados Unidos.
- El sentimiento positivo del mercado accionario también se traslada a las criptomonedas. La mayoría de los tokens registran ganancias moderadas, concentradas en las principales monedas. Bitcoin y Ethereum mantienen alzas inferiores al 1 %
- Intel publicó sus resultados: pese a las dificultades de la empresa, cumplió con la mayoría de las expectativas del mercado. En la apertura, las acciones subieron más de un 6 %, pero a medida que avanzó la sesión, las ganancias se redujeron casi a cero, lo que podría indicar debilidad entre los compradores o toma de utilidades tras los resultados.
- Alphabet sube 3 % hoy, sumando miles de millones en capitalización luego de anunciar un acuerdo con Anthropic.
- Tesla, por su parte, añadió un nuevo modo de conducción denominado “Mad Max”, que desafía abiertamente las regulaciones y atrae la atención de los reguladores. La acción cae un 2 %.
