Procter & Gamble: después de los resultados

Procter & Gamble es un gigante estadounidense del sector de bienes de consumo de rápida rotación, con un portafolio de marcas globales. Es una de las mayores compañías del sector consumo y está reconocida como uno de los llamados Reyes del Dividendo. Los últimos resultados publicados antes de la sesión de hoy confirman un crecimiento lento pero estable en ventas y beneficios. Las acciones de la compañía suben alrededor de un 2% en la sesión de hoy.

P&G registró un crecimiento orgánico moderado de ventas del 2% interanual, sin impacto por volumen y con contribuciones positivas tanto del precio como de la estructura de ventas. Esto indica una demanda estable. El volumen de ventas en todo el grupo se mantuvo neutral en términos interanuales, y el crecimiento de ingresos fue impulsado principalmente por la política de precios y el surtido de productos. Esto sugiere una actitud todavía cautelosa entre algunos consumidores, especialmente en categorías más sensibles a promociones.

Resultados financieros Q1FY2026:

Los ingresos totales aumentaron un 3% hasta los 22.400 millones de dólares .

El beneficio por acción ajustado subió un 3% , alcanzando 1,99 USD .

El beneficio por acción “diluido” aumentó un 21% , hasta 1,95 USD , debido al efecto base del año anterior.

El margen bruto cayó 50 puntos básicos interanuales , debido principalmente a una estructura de ventas desfavorable, reinversiones en marcas y mayores costos de aranceles y materias primas.

El segmento de belleza creció orgánicamente un 6% gracias a innovaciones y fuertes ventas de productos premium en cuidado capilar y de la piel.

El segmento de afeitado aumentó las ventas orgánicas en un 3%, y los productos para bebés se beneficiaron tanto de una mejor estructura de ventas como de mayores volúmenes.

Sin embargo, el panorama por categorías de productos es desigual:

En cuidado de telas , se observó una disminución de volúmenes , particularmente en Europa.

En productos de mantenimiento del hogar , el crecimiento de ingresos fue impulsado por precios , con volúmenes en descenso .

En productos de papel para el hogar, se produjo una caída, en parte debido a promociones intensivas.

La empresa mantuvo una disciplina de costos:

Los gastos de ventas y administración como porcentaje de ingresos cayeron 40 puntos básicos interanuales.

El flujo de caja operativo alcanzó los 5.400 millones de dólares , y la relación de flujo de caja libre “Productividad” fue tan alta como 102% .

El total devuelto a los accionistas alcanzó los 3.800 millones de dólares (2.550 millones en dividendos y 1.250 millones en recompra de acciones).

Previsiones

La compañía mantuvo sus previsiones para todo el año, lo cual es particularmente importante para los inversores.

Se espera que el crecimiento orgánico de ventas sea de hasta 4% ,

Ventas totales entre 1-5% ,

y el BPA ajustado también hasta 4%.

El promedio de estas previsiones implica un crecimiento del alrededor del 2%, lo que confirma un escenario cauteloso pero estable para el ejercicio fiscal y está alineado con los resultados del último trimestre.

Los resultados de todo el ejercicio fiscal estarán afectados adicionalmente por los costos de aranceles, que la empresa estima en alrededor de 400 millones de dólares después de impuestos, y precios más altos de materias primas, por 100 millones de dólares adicionales. El impacto total de estos factores es de aproximadamente 19 centavos por acción a la baja.

En los próximos trimestres, será clave la recuperación de volúmenes, especialmente en Europa y en productos de cuidado de telas y mantenimiento del hogar, así como la efectividad de las reinversiones en demanda. Las previsiones mantenidas y un probable impacto favorable del tipo de cambio crean un colchón de seguridad, pero alcanzar el rango superior de los objetivos requerirá una mejora en la dinámica de la demanda y una continuación de los ahorros operativos.

PG:US (D1)

Fuente: xStation5

