El dólar en Chile abre a la baja en 905 pesos en un contexto en que la moneda estadounidense se mantiene relativamente estable. Durante los primeros días de negociación, el tipo de cambio ha mostrado una mayor volatilidad, influida por las perspectivas del mercado respecto a que el alto al fuego en la guerra podría estar llegando a su fin.

Este escenario ha estado especialmente marcado por la intensificación de las tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético global. Sin embargo, durante las últimas horas, dicho escenario se ha moderado, manteniendo contenido al dólar, mientras el alto al fuego aún se sostiene.

Petróleo alto y tasas en Estados Unidos siguen presionando

A pesar de la moderación reciente en las tensiones geopolíticas, el petróleo continúa en niveles elevados, al igual que las tasas de interés en Estados Unidos. Ambos factores siguen ejerciendo presión sobre las divisas, especialmente en economías emergentes como Chile.

El comportamiento del crudo es clave para los mercados internacionales, ya que un petróleo más caro puede aumentar las expectativas inflacionarias y reforzar la cautela de los inversionistas. Al mismo tiempo, las tasas elevadas en Estados Unidos mantienen atractivo al dólar a nivel global.

Economía chilena muestra falta de dinamismo

En el plano local, los indicadores económicos continúan mostrando una falta de dinamismo en la economía chilena, especialmente tras la caída del Imacec conocida el día de ayer.

Este dato refuerza la percepción de una actividad económica débil, lo que puede limitar el margen de apreciación del peso chileno frente al dólar. A esto se suma un cobre que aún no logra consolidarse al alza para brindar mayor apoyo a la moneda local.

Perspectivas para el dólar en Chile

El mercado seguirá atento a cualquier señal relacionada con el alto al fuego y la situación en el estrecho de Ormuz. Mientras la tensión se mantenga contenida, el dólar en Chile podría conservar un sesgo más moderado. No obstante, el escenario sigue siendo sensible a nuevos episodios de volatilidad.

A nivel local, la debilidad del Imacec y la falta de impulso del cobre continúan siendo factores relevantes para el desempeño del peso chileno. Por ello, la evolución del tipo de cambio dependerá tanto del frente externo como de la capacidad de los datos locales para mejorar las expectativas sobre la economía chilena.

Análisis técnico



Fuente: xStation5

El USDCLP en M15 mantiene una estructura alcista dentro de un canal bien definido, aunque en el corto plazo muestra una fase correctiva tras el rechazo repetido en la zona de 915 a 918, donde se concentra oferta relevante. El precio retrocede hacia 905 con menor momentum, pero mientras se mantenga por encima de 898 la tendencia de fondo sigue intacta y podría intentar un nuevo impulso hacia 915 y extensiones hacia 918 a 925, mientras que una ruptura por debajo de 898 aumentaría la probabilidad de una corrección más profunda hacia 887, nivel donde confluyen soporte técnico y la media de mayor plazo.