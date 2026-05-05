Mercados a Observar Hoy: AUDJPY y Bitcoin (05.05.2026)

- Tono constructivo con índices cerca de máximos, aunque el liderazgo sigue concentrado en tecnología/IA y con baja amplitud.
- Subida de tasas del RBA refuerza al AUD y mantiene el sesgo alcista del par, apoyado en diferenciales de tasas.
- Continuidad del rally por flujos institucionales y menor tensión macro, con estructura técnica aún alcista.
- Tono constructivo con índices cerca de máximos, aunque el liderazgo sigue concentrado en tecnología/IA y con baja amplitud.
- Subida de tasas del RBA refuerza al AUD y mantiene el sesgo alcista del par, apoyado en diferenciales de tasas.
- Continuidad del rally por flujos institucionales y menor tensión macro, con estructura técnica aún alcista.
La sesión transcurre con un tono cauteloso pero constructivo, en una jornada en la que el mercado intenta calibrar la sostenibilidad del alto el fuego en Oriente Medio mientras digiere una temporada de resultados que continúa superando expectativas. Los índices americanos avanzan ligeramente, con los fabricantes de procesadores y chips de memoria liderando las ganancias en una rotación que mantiene viva la narrativa estructural en torno a la cadena de valor de la inteligencia artificial. Los resultados de AMD, que se publicarán en la sesión, serán observados de cerca como termómetro adicional sobre la sostenibilidad del ciclo de gasto en IA, factor que ha sido el motor dominante del repunte reciente. Pese a que las bolsas globales cotizan cerca de máximos históricos, la amplitud actual es estrecha, con un liderazgo concentrado en pocos sectores, mientras las acciones de consumo se mantienen rezagadas.
AUDJPY
El AUDJPY es uno de los pares más seguidos por los inversores como termómetro del apetito por riesgo global, dada la combinación entre el dólar australiano (divisa cíclica, ligada al ciclo de materias primas y especialmente sensible al desempeño de la economía china ) y el yen, que opera como divisa de financiamiento por excelencia en el universo de carry trade. Esta dinámica convierte al par en un proxy directo de las preferencias del mercado entre activos de mayor beta y refugios relativos. En la jornada, el dólar australiano se ha visto fortalecido tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de subir su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta el 4,35%, en una votación de 8 a 1, donde un único miembro votó por mantener tasas en 4,10%. El RBA señaló que la inflación probablemente se mantendrá por encima del objetivo y que los riesgos siguen inclinándose al alza, un mensaje que el mercado ha leído como una validación de un sesgo aún hawkish en el ciclo de política monetaria. Esta dinámica refuerza el diferencial de tasas a favor del AUD frente al JPY y sostiene la estructura alcista del par. Desde el punto de vista técnico, el precio en 113,115 mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes, característica de una tendencia alcista bien definida. La media móvil de 50 periodos en 112,203 ha actuado como soporte dinámico durante el último ajuste, validando su rol como referencia estructural de la tendencia, mientras la de 200 periodos en 105,592 sostiene la inercia mayor. La resistencia más relevante se ubica en 114,718, nivel que marca los máximos recientes y cuya superación habilitaría la extensión del movimiento al alza.
Fuente: xStation5
BITCOIN
Bitcoin ha mantenido el repunte iniciado desde los mínimos de febrero, sumándose al movimiento generalizado de los activos de mayor beta tras una temporada de resultados corporativos que ha validado la solidez de los fundamentos en el segmento tecnológico. La compresión de la prima de riesgo geopolítica durante las semanas anteriores y la reactivación de los flujos institucionales a través de los ETF han actuado como soporte estructural, mientras que el cierre constructivo de los beneficios ha extendido la mejora del sentimiento general hacia los activos de mayor sensibilidad al ciclo de liquidez. El activo continúa beneficiándose de un entorno donde la volatilidad macro se ha moderado y los rendimientos reales se mantienen contenidos, condiciones que históricamente favorecen el desempeño de la criptomoneda. Desde el punto de vista técnico, el precio mantiene una estructura de canal alcista, dentro de la cual se observa una aceleración reciente que busca consolidar la cotización por encima del techo, una señal que de confirmarse implicaría una validación adicional de la fortaleza del impulso. Los puntos de giro de mayor relevancia se ubican en la zona de 90.526 y 97.354, niveles que actuarán como referencia clave para evaluar la continuidad de la estructura.
Fuente: xStation5
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