Dólar hoy en Chile: cobre estable y menor presión sobre la Fed contienen al dólar

El dólar en Chile (USDCLP) abre ligeramente a la baja, ubicándose en torno a los 914 pesos por dólar. El mercado continúa ajustando sus expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal luego de que la inflación estadounidense se moderara por segundo mes consecutivo en julio. La probabilidad implícita de un alza de 25 puntos base en septiembre se ha reducido, aunque los inversionistas permanecen atentos a los datos de inflación mayorista para determinar si la moderación de los precios se consolida.

Al mismo tiempo, la falta de avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene cierta demanda por activos refugio. En Chile no se publicarán datos económicos durante la jornada.

Cobre estable entrega soporte al peso chileno

El cobre, por su parte, permanece estable en la LME, después de haber alcanzado un mínimo de más de una semana. Los precios elevados continúan limitando el interés comprador en China, reflejado en la caída de la prima de Yangshan, aunque las perspectivas de una oferta minera global más restringida siguen entregando soporte al metal.

Con estos factores en equilibrio, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 906 y 918 pesos por dólar durante la sesión.

Análisis técnico del dólar en Chile

Desde el punto de vista técnico, el dólar en Chile continúa moviéndose dentro de una zona de consolidación, con el precio alrededor de los $911-$914 y por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 periodos en el gráfico de 15 minutos. La primera zona de soporte relevante se mantiene alrededor de $907,75, nivel que ha sido defendido en varias oportunidades durante las últimas sesiones. Si esta referencia vuelve a contener las caídas, el precio podría intentar recuperar terreno hacia la zona de $918-$919, donde aparece una resistencia relevante.

En cambio, una pérdida clara de $907,75 podría dejar expuesta la siguiente referencia cercana a $900,80. El RSI se mantiene en una zona neutral y el MACD muestra un momentum reducido, lo que por ahora favorece una lectura de consolidación mientras no se produzca una ruptura de estos niveles.

Fuente: xStation5.