Dólar hoy México: el dólar se hunde a mínimos de dos años y mira los 16 pesos

El dólar en México (USDMXN) se mantiene estable durante la sesión, pero continúa operando cerca de su menor nivel en aproximadamente dos años, con el tipo de cambio alrededor de 17,04 pesos por dólar. En lo que va de 2026, el dólar acumula una caída cercana al 5,2% frente al peso mexicano, prolongando la tendencia bajista que ha dominado al cruce durante los últimos meses.

El movimiento vuelve a colocar a la zona de 17 pesos por dólar en el centro de la atención del mercado. Después de una caída prolongada desde los máximos registrados durante 2024, el tipo de cambio se encuentra nuevamente cerca de niveles que no se observaban desde hace aproximadamente dos años.

Inflación de EE. UU. refuerza las expectativas de una Fed más cauta

El último impulso para el peso mexicano llegó después de que los datos de inflación al productor de Estados Unidos resultaran más moderados de lo esperado, reduciendo las preocupaciones sobre una nueva aceleración de las presiones de precios. El Índice de Precios al Productor se mantuvo sin cambios en julio, frente al aumento de 0,2% esperado por el mercado. El dato se suma a las recientes cifras de inflación al consumidor, que también mostraron señales de moderación.

Como resultado, los inversionistas incrementaron sus apuestas a que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés en su reunión del 15 y 16 de septiembre, con el mercado asignando alrededor de un 65% de probabilidad a este escenario.

Las últimas cifras sugieren que el impacto inflacionario inicial derivado del conflicto en Oriente Medio y del aumento de los precios energéticos podría estar moderándose. Sin embargo, las renovadas tensiones en la región continúan representando un riesgo para las perspectivas de inflación.

Banxico mantiene el diferencial de tasas a favor del peso

En México, hoy no se publicarán datos económicos relevantes, por lo que el comportamiento del tipo de cambio dependerá principalmente de los mercados internacionales y de las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.

El Banco de México mantuvo el pasado 24 de julio su tasa de referencia sin cambios en 6,50% y señaló que espera conservar la actual postura de política monetaria. Fue la segunda reunión consecutiva en la que Banxico mantuvo las tasas. El banco central continúa evaluando la caída de la inflación general y la debilidad de la actividad económica frente a la persistencia de la inflación de servicios y los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio. Banxico reiteró que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de los datos y destacó la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas y las políticas comerciales globales.

El peso mexicano continúa beneficiándose además de un amplio diferencial de tasas. La referencia de Banxico se encuentra en 6,50%, frente al rango de 3,50%-3,75% de la Reserva Federal, manteniendo un diferencial favorable para la moneda mexicana.

Análisis técnico: el dólar en México se aproxima nuevamente a los 17 pesos

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario mantiene una estructura bajista claramente definida. El tipo de cambio continúa por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 sesiones, mientras la directriz descendente que acompaña al movimiento desde los máximos de 2024 permanece vigente.

El precio se encuentra ahora alrededor de 17,04 pesos, muy próximo al soporte de 16,90, que constituye la siguiente referencia relevante dentro de la estructura de largo plazo. Por debajo de esa zona, el siguiente nivel destacado en el gráfico aparece alrededor de 16,54 pesos.

El RSI diario se encuentra cerca de zona de sobreventa, lo que muestra la intensidad de las ventas recientes y aumenta la posibilidad de rebotes técnicos, aunque por ahora no modifica la tendencia principal. Fuente: xStation5.

En temporalidad de 15 minutos, el precio intenta estabilizarse después de aproximarse nuevamente a la zona de 17,02-17,00 pesos. Las primeras resistencias aparecen alrededor de 17,06 y 17,08 pesos. Mientras el tipo de cambio permanezca por debajo de ellas, la presión de corto plazo continúa favoreciendo al peso. Una pérdida sostenida de la zona de 17,00 pesos dejaría expuestas las referencias de 16,98 y posteriormente 16,90 pesos. En cambio, una recuperación sobre 17,08 sería la primera señal de que el dólar intenta desarrollar un rebote desde sus mínimos recientes.

El escenario técnico sigue mostrando, por tanto, una ventaja para el peso mexicano, aunque la cercanía de los 17 pesos por dólar y las condiciones de sobreventa hacen que esta zona sea especialmente relevante para determinar si la caída continúa o comienza una fase de consolidación.

Fuente: xStation5.