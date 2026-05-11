Dólar Hoy en Chile: Dólar abre estable pese a tensión geopolítica y datos de inflación en EE.UU.

El dólar en Chile abre estable pese a la incertidumbre geopolítica, mientras que a nivel global la divisa estadounidense continúa cotizando al alza. Este movimiento se explica principalmente por un renovado escenario de tensión internacional, luego de que el presidente Trump calificara la última oferta de paz de Irán como “totalmente inaceptable”.

Estas declaraciones agregan una mayor prima de riesgo al conflicto, impulsando la demanda por activos considerados refugio y fortaleciendo al dólar en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, los inversionistas comienzan a posicionarse de cara a los próximos datos de inflación de Estados Unidos, los cuales serán publicados mañana y podrían entregar nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado espera señales de la inflación en Estados Unidos

Los inversionistas mantienen cautela antes de la publicación del próximo dato de inflación en Estados Unidos, indicador clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal.

Un resultado superior a las expectativas podría fortalecer aún más al dólar a nivel internacional, especialmente si el mercado interpreta que la Fed podría mantener las tasas elevadas durante más tiempo. Por el contrario, cifras más moderadas podrían aliviar parte de la presión sobre las monedas emergentes y favorecer una recuperación del apetito por riesgo.

La publicación de estos datos podría generar una mayor volatilidad en el mercado cambiario durante las próximas sesiones, particularmente en economías sensibles a los movimientos del dólar global y de las materias primas.

El cobre entrega soporte positivo al mercado local

En el plano local, observamos un escenario positivo para Chile, impulsado especialmente por el cobre, que ha continuado mostrando un repunte y ha borrado prácticamente todo el movimiento bajista registrado al inicio del conflicto geopolítico.

Este avance también se ha visto favorecido por datos positivos provenientes de China, donde conocimos un repunte de la inflación, lo que podría anticipar una reactivación de la economía y una mejora en las expectativas de demanda por materias primas.

Las señales de estabilización desde la economía china han generado un impacto favorable sobre los commodities, especialmente considerando que China continúa siendo el principal consumidor mundial de cobre.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de los $893 en gráficos M30, manteniendo una recuperación gradual tras rebotar en la zona de 883–889. El precio continúa desarrollando mínimos ascendentes dentro de un canal alcista intradía mientras intenta consolidarse sobre la SMA de 50 períodos, ubicada en torno a los $893.

En el corto plazo, la zona de 897 aparece como resistencia inmediata y coincide con la SMA de 200 períodos, nivel que podría limitar nuevos avances. Un quiebre sostenido sobre esa zona podría favorecer movimientos hacia los $900, mientras que una caída bajo 889 volvería a aumentar la presión bajista.

El RSI, por su parte, mantiene una pendiente ascendente y continúa reflejando una mejora gradual en el momentum comprador.



Fuente: xStation5