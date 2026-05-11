Apertura de Mercado en EE.UU.: los semiconductores mantienen al mercado en máximos históricos

Los índices bursátiles tanto en Europa como en Wall Street parecen estar siendo arrastrados en direcciones opuestas por dos tendencias de precios contradictorias, aunque muy fuertes. Por un lado, existe una tendencia alcista impulsada por un fuerte aumento en las expectativas sobre los resultados de las grandes tecnológicas en medio de otra ola del “boom de la IA”. Sin embargo, las valoraciones están bajo presión debido a que Donald Trump, en sus declaraciones del fin de semana, adoptó claramente un tono más confrontacional respecto a Irán. Los precios del petróleo suben casi un 4%.

Aun así, el sentimiento en EE.UU. es mejor que en Europa. Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 avanzan entre un 0,2% y 0,3%.

Sin grandes conferencias de resultados programadas para el lunes y con una cantidad reducida de publicaciones macroeconómicas clave, el mercado podría prestar más atención de lo habitual a los comentarios políticos. Representantes tanto de EE.UU. como de Irán podrían intentar escalar o reducir las tensiones, lo que podría generar movimientos relevantes en los mercados.

También vale la pena observar Europa, donde cualquier noticia relacionada con un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, así como la política monetaria del BCE, será seguida de cerca.

Datos macroeconómicos

Media hora después de la Apertura de Mercado en EE.UU., los inversionistas recibirán importantes datos de ventas de viviendas existentes correspondientes a abril. El mercado espera un aumento desde 3,98 millones hasta 4,05 millones.

US100 (D1)



El precio continúa mostrando un movimiento casi vertical al alza en el gráfico, manteniéndose cerca del máximo histórico. El RSI indica una condición claramente de sobrecompra, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2025. Una posible resistencia podría encontrarse en los niveles de retroceso de Fibonacci 23,6 y 38,2. En caso de una reversión de tendencia o corrección, los niveles potenciales de soporte se ubican en los niveles de Fibonacci 78,6 y 100. Fuente: xStation5

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