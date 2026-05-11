Mercados a Observar Hoy: GASOLINE, SOYBEAN y JP225 (11.05.2026)

- El Brent supera los 103 USD por barril tras el fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, manteniendo elevada la prima de riesgo energética.
- La gasolina mantiene una estructura alcista respaldada por la incertidumbre geopolítica, mientras el trigo gana atención ante expectativas de mayor demanda de etanol y combustibles E15 en EEUU.
- El índice japonés JP225 continúa su rally apoyado en el optimismo por compañías vinculadas a automatización y chips, aunque el alza de rendimientos y petróleo podría limitar el apetito por riesgo global.
- El Brent supera los 103 USD por barril tras el fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, manteniendo elevada la prima de riesgo energética.
- La gasolina mantiene una estructura alcista respaldada por la incertidumbre geopolítica, mientras el trigo gana atención ante expectativas de mayor demanda de etanol y combustibles E15 en EEUU.
- El índice japonés JP225 continúa su rally apoyado en el optimismo por compañías vinculadas a automatización y chips, aunque el alza de rendimientos y petróleo podría limitar el apetito por riesgo global.
La jornada apunta a una apertura estable para los principales activos de riesgo, aunque el tono sigue condicionado por el repunte del petróleo, el cierre del estrecho de Ormuz y el ajuste al alza en los rendimientos de los bonos. El Brent avanza más de 2% y supera los 103 dólares por barril, después de que se desvanecieran las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reducir la tensión en Oriente Medio. Las últimas propuestas de Teherán fueron calificadas por Donald Trump como “totalmente inaceptables”, lo que mantiene elevada la prima de riesgo energética. En paralelo, el mercado también observa la presión sobre los bonos del Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer enfrenta un escenario político más frágil tras la fuerte derrota del Partido Laborista en las elecciones locales. En este contexto, los activos ligados a energía, materias primas agrícolas e índices con alto peso tecnológico concentran la atención de la sesión.
GASOLINE
WHEAT
WHEAT se mantiene volátil por el posible impulso a la demanda de biocombustibles en Estados Unidos, luego de una cosecha récord de maíz en 2025 y ante la expectativa de que la Cámara de Representantes vote una ley para permitir la venta de gasolina E15 durante todo el año a nivel nacional. Para el mercado agrícola, una mayor mezcla de etanol podría ampliar la demanda y mejorar los márgenes del sector, especialmente considerando que un aumento de un punto porcentual en la tasa nacional de mezcla podría implicar una demanda adicional cercana a 486 millones de bushels de maíz. En el plano técnico, el precio ha respetado el soporte del 61,8% de Fibonacci en torno a 607,62 y avanza hacia su SMA de 200 periodos, ubicada cerca de 630,80, que actúa como primera resistencia relevante. Por encima, el pivote clave se mantiene en 649,86, mientras que los soportes intermedios se ubican en 619,82, 607,62 y 592,51.
Fuente: xStation5
JP225
El JP225 cotiza cerca de 62.572 y vuelve a marcar nuevos máximos, impulsado por el renovado optimismo en el sector tecnológico y por la búsqueda de exposición a compañías vinculadas a semiconductores, automatización y crecimiento estructural en Japón. El avance se produce pese a un contexto externo más exigente, con petróleo y rendimientos al alza, factores que podrían moderar el apetito por riesgo si la tensión geopolítica aumenta. A nivel técnico, el índice mantiene una tendencia alcista y cotiza por encima de sus principales medias móviles: la SMA de 50 días en torno a 56.243 y la SMA de 200 días cerca de 51.317, ambas como referencias de soporte dinámico. El MACD permanece en niveles elevados y conserva momentum positivo.
Fuente: xStation5
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (11.05.2026)
Resumen de Mercado: Petróleo sube tras rechazo de Trump a propuestas de Irán
Resumen de mitad de sesión: Precios altos de las materias primas frenan las subidas
Trump afirma que la propuesta de Irán es inaceptable
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.