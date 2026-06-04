Dólar Hoy en Chile: dólar cae hacia los $890 tras alivio en tensiones de Medio Oriente

El dólar en Chile cae cerca de 0,5% durante la apertura, ubicándose en torno a los 890 pesos por dólar, en una sesión donde el mercado cambia parcialmente hacia activos de mayor riesgo tras nuevas señales de avance diplomático en Medio Oriente.

La caída del petróleo favorece al peso chileno

El petróleo retrocede más de un 3% tras reportes sobre un posible acuerdo entre Israel y Líbano y mayores expectativas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ha ayudado a aliviar parte de las preocupaciones inflacionarias globales y favorece al peso chileno.

Aun así, la tensión geopolítica sigue elevada y el mercado permanece atento a cualquier deterioro en las conversaciones, especialmente después de nuevos intercambios militares en la región.

El dólar global mantiene soporte por la economía estadounidense

En paralelo, el dólar global continúa encontrando soporte en la fortaleza de la economía estadounidense. Los últimos datos del mercado laboral reforzaron las expectativas de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal, luego de que el reporte ADP mostrara la mayor creación de empleo privado desde comienzos de 2025 y las vacantes laborales JOLTS sorprendieran al alza.

El mercado espera ahora el dato oficial de nóminas no agrícolas para evaluar la resiliencia del mercado laboral y el impacto sobre las tasas de interés.

Sin datos económicos relevantes en Chile durante la jornada, se espera una sesión marcada principalmente por factores internacionales.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 muestra una recuperación desde la zona de soporte de 886.8, donde apareció demanda de forma consistente, llevando al precio nuevamente hacia la resistencia de 895.9. Actualmente el par cotiza cerca de 893.7, por encima de la SMA de 50 periodos, mientras la SMA de 200 sigue actuando como techo dinámico ligeramente superior. El escenario inmediato sigue siendo de consolidación entre 886.8 y 895.9. No obstante, el sesgo favorece una extensión alcista si el precio logra superar 895.9, lo que abriría espacio hacia 902.5. Por el contrario, una pérdida de 886.8 devolvería la presión bajista y expondría la zona de 883.1 como siguiente soporte relevante.



Fuente: xStation5