Bonos a 30 años en máximos desde 2007: ¿pueden frenar a Wall Street?

Wall Street se enfrenta a un rival que llevaba casi dos décadas sin resultar tan atractivo. La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años llegó a tocar el 5,285%, su nivel más elevado desde 2007, antes de retroceder hacia el 5,22% durante la sesión del 3 de agosto. El movimiento plantea una cuestión relevante para los mercados: si un inversor puede obtener más de un 5% anual prestando al Gobierno estadounidense, ¿cuánto crecimiento debe ofrecer la bolsa para justificar sus valoraciones actuales?

La rentabilidad de los bonos estadounidenses alcanza niveles históricos

La subida de las rentabilidades no se limita al tramo ultralargo de la curva. El Treasury a diez años se mueve alrededor del 4,69%, mientras que el bono a dos años ronda el 4,25%. La curva vuelve a presentar una pendiente claramente positiva, reflejando que los inversores exigen una compensación creciente por inmovilizar su dinero durante décadas. Esta situación implica que el mercado está demandando una rentabilidad mayor para asumir el riesgo asociado a los vencimientos más largos, en un contexto marcado por la inflación, la política monetaria y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos.

Parte de la presión sobre los bonos procede de la política monetaria. La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75% en su reunión de julio, pero tres miembros votaron a favor de elevarlos en 25 puntos básicos. El desacuerdo resulta relevante porque muestra que el debate ya no gira únicamente alrededor del momento de recortar los tipos de interés, sino también sobre la posibilidad de que todavía sea necesario endurecer nuevamente la política monetaria.

Esta división dentro de la Reserva Federal incrementa la incertidumbre sobre la evolución futura de los tipos y mantiene la presión sobre las rentabilidades de los bonos estadounidenses.

La inflación continúa enviando señales mixtas al mercado. El IPC general descendió un 0,4% en junio y la tasa subyacente mensual se mantuvo sin cambios. Sin embargo, la inflación interanual todavía se encuentra en el 3,5%, mientras que el índice PCE, preferido por la Reserva Federal, avanzó un 3,7% y su componente subyacente un 3,3%. La mejora mensual no ha sido suficiente para convencer al mercado de que la inflación regresará rápidamente al objetivo del 2%. Esta falta de confianza en una desaceleración sostenida de los precios contribuye a que los inversores sigan exigiendo rentabilidades elevadas para mantener deuda estadounidense a largo plazo.

El petróleo añade un nuevo elemento de volatilidad a las expectativas de inflación. La posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz provocó una fuerte caída del crudo y permitió que el bono a 30 años retrocediera desde sus máximos. Sin embargo, el mercado de deuda continúa expuesto a cualquier nueva escalada que eleve nuevamente los precios de la energía y las expectativas de inflación.

Por esta razón, la evolución del petróleo sigue siendo un factor relevante para el comportamiento de los bonos y para las decisiones de los inversores en los mercados de renta fija y renta variable.

El déficit fiscal de Estados Unidos aumenta la presión sobre los bonos

El segundo problema es de carácter fiscal. La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que Estados Unidos registrará un déficit de 1,9 billones de dólares en 2026, equivalente al 5,8% del PIB. La deuda pública en manos de inversores podría aumentar desde aproximadamente el 100% del PIB hasta el 120% en 2036.

Esta situación obliga al Tesoro estadounidense a emitir grandes cantidades de deuda en un momento en el que los inversores reclaman una prima mayor para adquirirla. La prima por plazo estimada para el bono a diez años se encontraba alrededor de 0,84 puntos porcentuales a finales de julio. El mercado no solo está descontando unos tipos oficiales elevados. También está exigiendo una compensación adicional por inflación, oferta de deuda e incertidumbre fiscal.

Bonos frente a Wall Street: una comparación cada vez más ajustada

El S&P 500 cerró julio cerca de 7.490 puntos y cotiza aproximadamente a 19,8 veces el beneficio esperado para los próximos doce meses. Ese múltiplo equivale a una rentabilidad de beneficios cercana al 5,1%. La comparación resulta incómoda para Wall Street. El bono a 30 años llegó a ofrecer un 5,28%, ligeramente por encima de la rentabilidad de beneficios esperada del índice.

Esto no significa que los bonos sean automáticamente más atractivos. Los beneficios empresariales pueden crecer, mientras que los pagos del Treasury permanecen fijos. Además, un bono a 30 años puede sufrir pérdidas importantes si los tipos de interés continúan subiendo y el inversor necesita venderlo antes del vencimiento. Sin embargo, sí significa que Wall Street dispone de mucho menos margen de error.

Cuando los bonos ofrecían un 2%, pagar múltiplos elevados por empresas de crecimiento resultaba relativamente sencillo. Con una alternativa superior al 5%, los inversores pueden exigir mayores beneficios, recompras o dividendos para asumir el riesgo bursátil.

Las compañías tecnológicas son especialmente sensibles al aumento de las rentabilidades porque buena parte de su valoración depende de beneficios esperados en el futuro. Cuanto mayor es el tipo utilizado para descontar esos flujos, menor es su valor actual. Esta relación provoca que las empresas con valoraciones apoyadas en expectativas de crecimiento a largo plazo sean más vulnerables cuando aumentan los tipos de interés y las rentabilidades de los bonos. Las empresas muy endeudadas, las inmobiliarias, las utilities y las compañías de pequeña capitalización también afrontan un aumento del coste de financiación.

Cómo afectan las tasas altas a bancos, inmobiliarias y pequeñas empresas

Los bancos presentan una situación más ambigua. Una curva de tasas con mayor pendiente puede mejorar los márgenes de intermediación, pero unos tipos demasiado altos elevan el riesgo de impagos, reducen la demanda de crédito y generan pérdidas en las carteras de renta fija. Por su parte, las empresas inmobiliarias, las utilities y las compañías de menor capitalización enfrentan una presión adicional debido a su mayor dependencia de la financiación externa. El aumento del coste del crédito puede limitar sus inversiones, reducir sus beneficios y afectar sus valoraciones bursátiles.

Wall Street resiste pese al avance de los bonos

La subida de las rentabilidades no ha provocado por ahora una corrección generalizada en Wall Street. El S&P 500 avanzó un 1,7% el 30 de julio y otro 0,7% al día siguiente, incluso mientras el bono a 30 años alcanzaba máximos de diecinueve años. Los resultados de Microsoft y Amazon demostraron que el crecimiento de la nube y la inteligencia artificial todavía puede compensar el endurecimiento financiero. El crecimiento de los beneficios continúa siendo uno de los principales factores que mantienen a los índices bursátiles cerca de sus máximos.

La resistencia de Wall Street no fue uniforme. Mientras las grandes tecnológicas impulsaban los índices, el Russell 2000 perdió un 0,5% durante la última sesión de julio. El mercado está premiando a las compañías capaces de financiar sus inversiones con caja propia y castigando a aquellas que dependen del crédito. Los bonos todavía no han detenido Wall Street, pero ya están seleccionando a sus ganadores.

Las empresas con balances sólidos y capacidad de generar efectivo se encuentran en una posición más favorable frente a aquellas que necesitan recurrir constantemente al endeudamiento.

Desde el punto de vista técnico, el 5,30% constituye la referencia principal para el bono a 30 años. Una ruptura consolidada por encima de ese nivel confirmaría un nuevo tramo alcista de las rentabilidades y podría aumentar la presión sobre las valoraciones bursátiles.

Una caída por debajo del 5,20% aliviaría temporalmente esa amenaza, mientras que perder el 5% señalaría una mejora más clara para los activos de riesgo. La evolución de estos niveles será determinante para evaluar si el mercado de bonos continúa aumentando la presión sobre Wall Street.

Análisis técnico del S&P 500

Fuente: xStation5.

En el S&P 500, la zona de 7.636 puntos representa la resistencia inmediata. El índice continúa cotizando dentro de un rango lateral en el gráfico diario. Sin embargo, parece dispuesto a volver a poner a prueba los 7.636 puntos, resistencia principal y techo de esta estructura. Resulta especialmente favorable que, antes de encadenar tres sesiones consecutivas al alza, el índice dejara el 29 de julio una aparente trampa bajista. El precio rompió momentáneamente soportes relevantes, pero recuperó rápidamente el terreno perdido y comenzó el actual movimiento alcista.

Una ruptura confirmada de los 7.636 puntos completaría la salida del rango lateral y podría acelerar las compras, dando paso a un nuevo tramo alcista. Mientras no supere ese nivel, sin embargo, el S&P 500 continuará técnicamente dentro de la consolidación. La capacidad de consolidar sobre esta zona demostraría que el crecimiento de beneficios continúa imponiéndose al aumento de los tipos de interés.

Por el contrario, un rechazo acompañado de una ruptura de los últimos mínimos crecientes indicaría que el mercado comienza a descontar unas condiciones financieras más restrictivas.

¿Pueden los bonos a 30 años frenar finalmente a Wall Street?

Los bonos a 30 años pueden frenar a Wall Street, pero probablemente no lo harán únicamente por alcanzar el 5,28% durante unas horas. El verdadero peligro aparecería si la rentabilidad se mantiene por encima del 5,30% y continúa avanzando hacia el 5,50%, especialmente si coincide con una inflación persistente o con resultados empresariales más débiles.

Hasta entonces, el crecimiento de beneficios mantiene a los índices en pie. La diferencia es que, con un bono estadounidense pagando más del 5%, la bolsa ya no corre sola.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.