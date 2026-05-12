Última hora: el IPC de EE.UU. muestra presión inflacionaria persistente

Inflación al Consumidor (IPC) – EE.UU.

Inflación IPC (m/m): actual 0,6% | previsión 0,6% | previo 0,9%

Inflación Core IPC (m/m): actual 0,3% | previsión 0,4% | previo 0,2%

Inflación IPC (a/a): actual 3,8% | previsión 3,7% | previo 3,3%

Inflación Core IPC (a/a): actual 2,8% | previsión 2,7% | previo 2,6%

¿Por qué son importantes estos datos?

La inflación al consumidor (IPC) es el indicador más importante para medir el ritmo de crecimiento de precios de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Muestra cómo está cambiando el costo de vida de los hogares y sirve como referencia clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Un dato de IPC superior a lo esperado sugiere una presión inflacionaria persistente en la economía, lo que puede aumentar la probabilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo o incluso de un mayor endurecimiento monetario. Por el contrario, datos más débiles podrían respaldar expectativas de recortes de tasas y una postura más dovish por parte de la Fed.

Particularmente importante es la inflación Core IPC, que excluye los componentes más volátiles, como alimentos y energía. Esto proporciona una visión más clara de las tendencias inflacionarias de largo plazo y es seguido muy de cerca por el banco central.

El reporte de IPC tiene un fuerte impacto sobre los mercados financieros. Una inflación más alta generalmente fortalece al dólar estadounidense y eleva los rendimientos de los Treasuries, ya que los inversionistas anticipan una política más restrictiva de la Fed. Por el contrario, una inflación menor a la esperada puede debilitar al dólar, apoyar a los mercados accionarios y aumentar las expectativas de futuros recortes de tasas.

Datos actuales

El último reporte de IPC de EE.UU. entregó señales mixtas para el mercado. La inflación general mensual coincidió con las expectativas en 0,6%, mientras que el Core IPC mensual estuvo ligeramente por debajo de las previsiones, ubicándose en 0,3% frente al 0,4% esperado, lo que sugiere cierta moderación en las presiones inflacionarias subyacentes en el corto plazo.

Sin embargo, las cifras anuales sorprendieron ligeramente al alza. El IPC general aceleró hasta 3,8% interanual, por encima del consenso de 3,7% y significativamente más alto que el 3,3% previo. El Core IPC también subió hasta 2,8% interanual, superando las expectativas de 2,7%.

En términos generales, los datos continúan apuntando a una presión inflacionaria persistente en la economía estadounidense, aunque la lectura más moderada del Core IPC mensual podría ofrecer algo de alivio a los mercados. El reporte probablemente mantendrá a la Reserva Federal cautelosa respecto a posibles recortes de tasas en el corto plazo.

Para los mercados financieros, las lecturas anuales más altas de inflación podrían respaldar al dólar estadounidense y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras limitan el impulso alcista en las acciones. En el mercado Forex, el par EUR/USD podría permanecer bajo presión mientras los inversionistas continúan descontando una postura relativamente hawkish de la Fed.



Fuente: xStation5