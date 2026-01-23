Dólar hoy en Chile: el billete verde ignora el avance del cobre y escala ante ruido geopolítico.

En lo técnico (M30), persiste sesgo bajista con precio cerca de 869,31 bajo SMA 50 (880,23) y SMA 200 (892,15) ; soportes en 866,28 y 864,47 , resistencias en 872,51 y 875,86 .

El frente externo aportó volatilidad por tensiones Estados Unidos–Europa ligadas a Groenlandia , ruido sobre aranceles y dudas sobre flujos europeos hacia activos estadounidenses, con la Fed en modo espera.

El dólar en Chile abrió estable cerca de $866 , pero ganó tracción tras un IPP anual de 12,8% , muy por encima del 8% esperado, y el tipo de cambio se acercó a $869 .

El dólar en Chile inició la jornada estable en torno a los 866 pesos, sin variaciones relevantes frente al cierre previo. Sin embargo, durante la mañana ganó tracción tras la publicación del IPP de Chile, que sorprendió con un alza anual de 12,8%, muy por encima del 8% esperado para diciembre, impulsando una reacción inmediata del mercado cambiario que llevó al tipo de cambio cerca de 869 pesos.

Este movimiento intradía refleja cómo las sorpresas inflacionarias, en este caso vía IPP, pueden alterar el balance de expectativas del mercado en cuestión de minutos, especialmente cuando el punto de partida era de baja variación y la sesión parecía encaminada a rangos estrechos.

Contexto externo

En el plano externo, el apetito por activos reales aumentó en un contexto de mayor ruido geopolítico entre Estados Unidos y Europa, vinculado a las tensiones recientes en torno a Groenlandia. Las idas y vueltas del presidente Donald Trump respecto de posibles aranceles a países europeos, posteriormente moderadas tras avances preliminares con la NATO, generaron volatilidad en los mercados.

A esto se sumaron inquietudes por eventuales movimientos de carteras europeas en activos estadounidenses, lo que añadió presión al dólar a nivel global. En política monetaria, el mercado sigue anticipando que la Federal Reserve mantendrá las tasas sin cambios en su próxima reunión. Esta combinación, más fricción geopolítica, ruido comercial y dudas sobre flujos, se tradujo en una sesión más sensible a titulares, con impacto directo en el comportamiento del tipo de cambio.

Cobre al alza

Por su parte, el cobre aportó cierto soporte al escenario local, con un avance cercano al 0,9% en la London Metal Exchange, favoreciendo un mejor tono para las monedas ligadas a materias primas. Así, el mercado operó con fuerzas cruzadas: por un lado, la sorpresa del IPP que dio impulso al movimiento del dólar en Chile hacia la zona de $869; por otro, el avance del cobre que tiende a respaldar la moneda local en el margen.

En conjunto, esta mezcla de factores locales e internacionales explica la volatilidad intradía del tipo de cambio, en una sesión marcada por sorpresas inflacionarias y alta sensibilidad a las noticias geopolíticas.

Análisis técnico M30

En USDCLP (M30) predomina una estructura bajista tras la fuerte ruptura desde la zona de 888,93, con el precio alrededor de 869,31 y todavía por debajo de las medias móviles, con SMA 50 en 880,23 y SMA 200 en 892,15, lo que mantiene la presión vendedora en el corto plazo.

El movimiento más reciente muestra una pausa y un rebote acotado desde el mínimo, pero el impulso sigue débil: el RSI cerca de 37,2 sugiere recuperación desde niveles de sobreventa sin revertir tendencia, y el MACD continúa en terreno negativo.

Fuente: xStation5.