Dólar hoy en Chile: el billete verde ignora el avance del cobre y escala ante ruido geopolítico.

-
El dólar en Chile abrió estable cerca de $866, pero ganó tracción tras un IPP anual de 12,8%, muy por encima del 8% esperado, y el tipo de cambio se acercó a $869.
-
El frente externo aportó volatilidad por tensiones Estados Unidos–Europa ligadas a Groenlandia, ruido sobre aranceles y dudas sobre flujos europeos hacia activos estadounidenses, con la Fed en modo espera.
-
En lo técnico (M30), persiste sesgo bajista con precio cerca de 869,31 bajo SMA 50 (880,23) y SMA 200 (892,15); soportes en 866,28 y 864,47, resistencias en 872,51 y 875,86.
-
El dólar en Chile abrió estable cerca de $866, pero ganó tracción tras un IPP anual de 12,8%, muy por encima del 8% esperado, y el tipo de cambio se acercó a $869.
-
El frente externo aportó volatilidad por tensiones Estados Unidos–Europa ligadas a Groenlandia, ruido sobre aranceles y dudas sobre flujos europeos hacia activos estadounidenses, con la Fed en modo espera.
-
En lo técnico (M30), persiste sesgo bajista con precio cerca de 869,31 bajo SMA 50 (880,23) y SMA 200 (892,15); soportes en 866,28 y 864,47, resistencias en 872,51 y 875,86.
El dólar en Chile inició la jornada estable en torno a los 866 pesos, sin variaciones relevantes frente al cierre previo. Sin embargo, durante la mañana ganó tracción tras la publicación del IPP de Chile, que sorprendió con un alza anual de 12,8%, muy por encima del 8% esperado para diciembre, impulsando una reacción inmediata del mercado cambiario que llevó al tipo de cambio cerca de 869 pesos.
Este movimiento intradía refleja cómo las sorpresas inflacionarias, en este caso vía IPP, pueden alterar el balance de expectativas del mercado en cuestión de minutos, especialmente cuando el punto de partida era de baja variación y la sesión parecía encaminada a rangos estrechos.
Contexto externo
En el plano externo, el apetito por activos reales aumentó en un contexto de mayor ruido geopolítico entre Estados Unidos y Europa, vinculado a las tensiones recientes en torno a Groenlandia. Las idas y vueltas del presidente Donald Trump respecto de posibles aranceles a países europeos, posteriormente moderadas tras avances preliminares con la NATO, generaron volatilidad en los mercados.
A esto se sumaron inquietudes por eventuales movimientos de carteras europeas en activos estadounidenses, lo que añadió presión al dólar a nivel global. En política monetaria, el mercado sigue anticipando que la Federal Reserve mantendrá las tasas sin cambios en su próxima reunión. Esta combinación, más fricción geopolítica, ruido comercial y dudas sobre flujos, se tradujo en una sesión más sensible a titulares, con impacto directo en el comportamiento del tipo de cambio.
Cobre al alza
Por su parte, el cobre aportó cierto soporte al escenario local, con un avance cercano al 0,9% en la London Metal Exchange, favoreciendo un mejor tono para las monedas ligadas a materias primas. Así, el mercado operó con fuerzas cruzadas: por un lado, la sorpresa del IPP que dio impulso al movimiento del dólar en Chile hacia la zona de $869; por otro, el avance del cobre que tiende a respaldar la moneda local en el margen.
En conjunto, esta mezcla de factores locales e internacionales explica la volatilidad intradía del tipo de cambio, en una sesión marcada por sorpresas inflacionarias y alta sensibilidad a las noticias geopolíticas.
Análisis técnico M30
En USDCLP (M30) predomina una estructura bajista tras la fuerte ruptura desde la zona de 888,93, con el precio alrededor de 869,31 y todavía por debajo de las medias móviles, con SMA 50 en 880,23 y SMA 200 en 892,15, lo que mantiene la presión vendedora en el corto plazo.
El movimiento más reciente muestra una pausa y un rebote acotado desde el mínimo, pero el impulso sigue débil: el RSI cerca de 37,2 sugiere recuperación desde niveles de sobreventa sin revertir tendencia, y el MACD continúa en terreno negativo.
Fuente: xStation5.
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
USD/JPY cae a mínimos de dos semanas tras rumores de intervención cambiaria
Dólar hoy Colombia: ¿Fin del rally del peso? El dólar rebota desde los 3.633 ante señales de cautela
Dólar hoy México: estabilidad bajo los 17.50, entre el débil dato de actividad económica y el ruido arancelario de Trump
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.