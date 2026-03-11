Irán exige permiso para cruzar el Estrecho de Ormuz y aumenta el riesgo para el comercio mundial

Según los últimos reportes de medios, Irán anunció que los barcos que deseen cruzar el Estrecho de Ormuz deberán obtener autorización previa de Teherán. En la práctica, esto implica un intento de controlar una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas iraníes advirtieron que cualquier embarcación que intente atravesar el estrecho sin permiso podría ser atacada, lo que ha llevado a muchas compañías navieras a evitar asumir ese riesgo. Como resultado, esta ruta estratégica se encuentra actualmente en gran parte paralizada. El tráfico marítimo ha caído con fuerza y numerosos buques permanecen detenidos a ambos lados del estrecho mientras esperan mayor claridad sobre la evolución del conflicto.

Impacto en el mercado energético

La situación es especialmente crítica porque antes del conflicto alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas pasaba por el Estrecho de Ormuz, convirtiéndolo en uno de los puntos más sensibles para la economía global.

Cualquier interrupción en la navegación afecta inmediatamente los precios de las materias primas y los costos de transporte marítimo. Incluso un bloqueo parcial de esta ruta clave puede generar efectos en cadena en la economía mundial, ya que gran parte de las exportaciones energéticas del Golfo Pérsico dependen de este paso. Además, algunos reportes indican que Irán podría desplegar minas navales en el estrecho para dificultar aún más la navegación y aumentar la presión sobre los países involucrados en el conflicto.

Diferencias entre Estados Unidos e Israel

Los países implicados también muestran posturas diferentes sobre el futuro del conflicto. La administración estadounidense ha señalado que no busca una escalada militar ilimitada. El presidente Donald Trump afirmó que las posibilidades de bombardear nuevos objetivos en Irán son cada vez más limitadas y sugirió que sería preferible buscar una forma de poner fin a la fase actual del conflicto.

Por el contrario, Israel mantiene una postura más dura, señalando que las operaciones militares contra Irán podrían continuar incluso sin la participación directa de Estados Unidos. Según las autoridades israelíes, los ataques contra objetivos vinculados a la infraestructura militar iraní seguirán mientras sea necesario para garantizar la seguridad del país.

Un conflicto con impacto global

En este contexto, el conflicto en Medio Oriente no parece dirigirse hacia una resolución rápida. Las operaciones militares en curso, las tensiones en el mar y las diferencias entre los aliados occidentales sugieren que la situación podría permanecer inestable durante un período prolongado. Cualquier decisión relacionada con un punto estratégico como el Estrecho de Ormuz puede tener consecuencias no solo regionales, sino también globales, afectando la seguridad marítima, los mercados energéticos y la estabilidad de la economía mundial.