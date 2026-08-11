Mercados a Observar Hoy: OIL, COFFEE y USDJPY (11.08.2026)

Las acciones y los bonos pierden impulso en una jornada marcada por el repunte del petróleo, que vuelve a cotizar cerca de los 90 dólares. El movimiento del crudo ha reactivado las preocupaciones inflacionarias justo antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que serán claves para evaluar el margen de acción de la Reserva Federal. Aunque el mercado accionario se mantiene relativamente estable, el alza de la energía limita el apetito por riesgo, ya que un petróleo más alto puede presionar las expectativas de inflación y reducir la probabilidad de una política monetaria más flexible.

El foco vuelve a estar en Oriente Medio, después de que Donald Trump impusiera nuevas exigencias a Irán, debilitando las expectativas de una reapertura rápida del estrecho de Ormuz. Esto llevó al crudo a extender su avance por quinta sesión consecutiva, mientras los inversores vuelven a incorporar una mayor prima de riesgo geopolítico. Aunque las negociaciones entre Omán e Irán siguen en una fase avanzada, el mercado parece asumir que el proceso será más complejo de lo esperado, lo que mantiene la volatilidad elevada en energía, divisas y renta fija.

OIL

El petróleo registra su quinta sesión consecutiva de alzas, apoyado por el deterioro de las expectativas de un acuerdo rápido entre Estados Unidos e Irán para normalizar completamente el tránsito por el estrecho de Ormuz. Las nuevas exigencias de Trump a Teherán complican el escenario diplomático, especialmente después de que el presidente estadounidense señalara que Irán deberá compensar a las víctimas de conflictos como parte de futuras negociaciones. Aunque desde Qatar se indicó que las conversaciones entre Omán e Irán se encuentran en una etapa avanzada, el mercado sigue incorporando una prima de riesgo elevada ante la posibilidad de que los flujos energéticos continúen expuestos a interrupciones.

A nivel técnico, el precio mostró una estructura de giro clara desde la zona del 61,8% de Fibonacci, ubicada en torno a 80,02, donde también coincidía una zona de soporte relevante cercana a la media móvil de 200 periodos. Desde ese punto, el crudo recuperó fuerza y volvió a situarse por encima de sus medias móviles de corto plazo, validando un rebote técnico. La primera resistencia se ubica en la zona de 89,66, correspondiente al 23,6% de Fibonacci, mientras que una ruptura sostenida de este nivel podría abrir espacio hacia la franja de 95,28–96,44, que sigue siendo la zona técnica más relevante de oferta. En cambio, si el precio pierde nuevamente la zona de 85,98 y luego 83,00, el rebote perdería fuerza y volvería a exponer soportes en 80,02 y 78,23.

Fuente: xStation

COFFEE

El café cotiza en torno a los 345, sostenido por un mercado que sigue mostrando señales de oferta ajustada. La incertidumbre sobre la calidad de la cosecha brasileña, la reticencia de los productores a vender y los riesgos climáticos asociados a El Niño han mantenido el sesgo alcista en los precios. Aunque se espera una cosecha récord en Brasil de más de 70 millones de sacos esta temporada, el equilibrio entre oferta y demanda continúa siendo estrecho, especialmente si las condiciones climáticas afectan la calidad del grano o retrasan la disponibilidad efectiva de oferta en el mercado internacional.

Desde el punto de vista técnico, el café rompió la estructura de consolidación que venía desarrollando en las últimas sesiones, superando la directriz bajista de corto plazo y manteniéndose por encima de la media móvil de 200 periodos. Este movimiento refuerza la lectura de recuperación, ya que el precio logra sostenerse sobre una zona que antes funcionaba como resistencia dinámica. El soporte inmediato se ubica en la parte baja de la consolidación, cerca de 314–320, mientras que la primera resistencia relevante aparece en 381,99. Si el precio logra consolidar sobre la zona actual, el siguiente objetivo técnico se ubica en 423,33. El RSI se mantiene en terreno positivo, aunque sin entrar todavía en una zona extrema, lo que deja espacio para continuidad si el flujo fundamental sigue apoyando al mercado.

Fuente: xStation

USDJPY

El yen japonés vuelve a debilitarse frente al dólar, con el par USDJPY recuperando parte del movimiento posterior a la intervención coordinada entre Japón y Estados Unidos. El precio se acerca nuevamente a la zona de 160, lo que refleja que la presión estructural sobre la divisa japonesa no ha desaparecido. El dólar continúa fortaleciéndose frente a varias monedas principales, apoyado por la demanda de liquidez y refugio en un contexto de mayor tensión geopolítica, mientras que el mercado sigue evaluando hasta qué punto las autoridades japonesas estarán dispuestas a intervenir nuevamente para contener la depreciación del yen.

A nivel técnico, el par ha recuperado cerca del 50% del desplome posterior a la intervención, llegando a la zona de 159,44, que coincide con un retroceso de Fibonacci y una resistencia de corto plazo. La recuperación desde los mínimos recientes fue rápida, pero el precio aún se mantiene por debajo de niveles clave como 160,44, 161,95 y 162,83, que ahora funcionan como resistencias escalonadas. El soporte más importante se mantiene en 158,68, zona donde convergen la media móvil de 200 periodos y la antigua base del canal alcista. Si el precio logra consolidar por encima de 159,44, podría intentar extender el rebote hacia 160,44. En cambio, una pérdida de 158,68 volvería a debilitar la estructura y dejaría expuesto el soporte de 157,21, con 154,87 como referencia más profunda. El MACD sigue en terreno negativo, aunque empieza a mostrar moderación en la presión bajista.

Fuente: xStation

