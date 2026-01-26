Dólar hoy en Chile: el peso borra dos años de alzas, impulsado por un cobre récord y un dólar global más débil

En Chile, el mercado espera la decisión del Banco Central de Chile mañana a las 18:00 GMT-3 , con consenso de mantención en 4,5% , y el cobre subió cerca de 0,6% , reforzando el sesgo bajista del tipo de cambio.

A nivel global, pesaron versiones de posibles coordinaciones cambiarias entre Estados Unidos y Japón y el ruido político en Washington por riesgo de cierre del gobierno , mientras el mercado mira la próxima reunión de la Reserva Federal .

El dólar en Chile cayó cerca de 0,8% y cerró en torno a $862 , favorecido por un entorno internacional menos favorable para el dólar estadounidense .

El dólar en Chile finalizó la jornada con una caída cercana a 0,8%, cerrando en torno a $862, en un contexto donde el peso chileno volvió a beneficiarse de un escenario internacional menos favorable para la divisa estadounidense. A nivel global, el mercado siguió ajustando posiciones en dólares en medio de un clima de mayor cautela, marcado por versiones de posibles coordinaciones cambiarias entre Estados Unidos y Japón para frenar la depreciación del yen, lo que reforzó la presión bajista sobre el billete verde.

A esto se sumó el aumento del ruido político en Washington ante el riesgo de un nuevo cierre del gobierno, elemento que volvió a erosionar el atractivo del dólar como activo refugio. En paralelo, los inversionistas permanecen atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se espera una mantención de las tasas, pero con especial foco en el tono del comunicado y en las señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria estadounidense.

Decisión del Banco Central de Chile y un escenario inflacionario más contenido

En el ámbito local, el mercado también opera con cautela a la espera de la decisión de tasas del Banco Central de Chile, programada para mañana a las 18:00 GMT-3, donde el consenso anticipa una mantención de la tasa de política monetaria en 4,5%. Esta expectativa, junto con un escenario inflacionario más contenido, ha contribuido a limitar la demanda por dólares en el mercado local.

Cobre al alza

A ello se suma el sólido desempeño del cobre, que avanzó alrededor de 0,6% durante la sesión y alcanzó nuevos máximos intradía, reforzando el soporte estructural para el peso chileno. El metal se ha visto impulsado tanto por la debilidad del dólar global como por una demanda más activa, en un contexto de adelanto de compras físicas y expectativas de consumo asociadas a la transición energética y a nuevas aplicaciones tecnológicas.

Análisis técnico del dólar en Chile

Desde el punto de vista técnico, el gráfico de USDCLP en M15 muestra que el par continúa operando con sesgo bajista, manteniéndose por debajo de sus medias móviles relevantes, con la SMA 50 en torno a 867 y la SMA 200 cerca de 879, ambas actuando como resistencias dinámicas.

El precio se mueve actualmente alrededor de 862, consolidando tras un fuerte impulso bajista previo y dejando un gap que refuerza la idea de presión vendedora dominante. El RSI sugiere un rebote técnico limitado más que un cambio de tendencia, mientras que el MACD sigue en terreno negativo, aunque con señales incipientes de desaceleración del momentum.

