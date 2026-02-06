Dólar hoy en Chile: el peso se fortalece tras IPC que cae bajo la meta por primera vez desde 2021

El dólar inicia la jornada a la baja en un contexto de mayor estabilidad internacional, mientras el mercado local centra su atención en los datos de inflación publicados hoy. Si bien la variación anual del IPC se moderó a 2,8%, su menor nivel desde 2021, la lectura mensual mostró un repunte por sobre lo esperado, con avances tanto en la inflación general como en la subyacente, reordenando las expectativas sobre el ritmo de convergencia inflacionaria.

IPC mensual repunta por sobre expectativas

El IPC general registró un alza de 0,4%, en niveles comparables a los observados en septiembre de 2025. En el desglose, destacaron aumentos en bebidas alcohólicas y tabaco, mientras que la división de transporte mostró retrocesos, aportando un alivio parcial a la cifra agregada.

Inflación anual en 2,8%

La inflación en Chile se ubica en 2,8%, por debajo del rango meta del Banco Central y en su nivel más bajo desde 2021. Este registro constituye una señal positiva del proceso de normalización monetaria, aunque el detalle por componentes sugiere que la convergencia podría no ser lineal. Persisten presiones, especialmente en vivienda, donde los incrementos continúan siendo elevados.

Implicancias para el Banco Central

La combinación de un IPC anual más bajo y un repunte mensual mayor al esperado configura un escenario de política monetaria más “condicionada a los datos”. En este contexto, el Banco Central podría mantener una postura moderada en su próxima reunión, con foco en la trayectoria de los próximos registros, especialmente considerando que el componente energético, aunque hoy contribuye a la baja, es volátil y enfrenta el riesgo de nuevas alzas ante el reciente repunte del precio del petróleo.

Escenario externo estable

En el plano internacional, el dólar se mantiene en terreno neutral tras haberse beneficiado previamente de su condición de activo refugio en una sesión de mayor volatilidad. Con un entorno externo más estable y el mercado local ajustando expectativas tras el IPC, el escenario base apunta a una corrección adicional del tipo de cambio: proyectamos que el peso chileno podría apreciarse hacia la zona de $855 por dólar.

Fuente: xStation5