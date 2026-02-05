DÓLAR HOY EN CHILE: EL TIPO DE CAMBIO ABRE AL ALZA POR FORTALEZA GLOBAL DEL DÓLAR

- El dólar inicia la jornada al alza en Chile impulsado principalmente por factores externos, en un contexto de fortalecimiento global de la divisa estadounidense respaldado por mayor cautela geopolítica y la debilidad del yen.A nivel local, las señales del Banco Central hacia una política monetaria más neutral y la corrección del cobre limitan el soporte del peso, configurando un escenario de movimientos acotados para el tipo de cambio, salvo que se intensifiquen las presiones externas.
- El dólar inicia la jornada al alza en Chile impulsado principalmente por factores externos, en un contexto de fortalecimiento global de la divisa estadounidense respaldado por mayor cautela geopolítica y la debilidad del yen.A nivel local, las señales del Banco Central hacia una política monetaria más neutral y la corrección del cobre limitan el soporte del peso, configurando un escenario de movimientos acotados para el tipo de cambio, salvo que se intensifiquen las presiones externas.
El dólar en Chile inicia la jornada con una leve alza, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense. La dinámica del día está dominada principalmente por factores externos, ya que el dólar continúa recuperando parte de las pérdidas observadas hacia fines de enero, manteniendo al tipo de cambio local especialmente sensible a los movimientos internacionales.
Conversaciones entre EE.UU. e Irán respaldan al dólar
La atención de los inversionistas sigue centrada en el frente geopolítico, particularmente en los reportes sobre posibles avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, programadas para este viernes. Este telón de fondo ha contribuido a sostener el tono del dólar a nivel global, elevando la cautela en los mercados de divisas.
Yen más débil impulsa la subida del dólar global
En el ámbito macro de divisas, el avance del dólar también se ve respaldado por la depreciación del yen japonés. Este movimiento refuerza el impulso del billete verde a nivel global y puede amplificar los ajustes en monedas emergentes, incluido el peso chileno, en jornadas donde el mercado privilegia un posicionamiento más defensivo.
Claves locales
A nivel interno, el tipo de cambio suma presión por dos factores relevantes. Por un lado, las minutas de enero del Banco Central de Chile sugieren que la Tasa de Política Monetaria podría converger hacia un nivel más neutral, en torno a 4,25%. Por otro, la corrección en el precio del cobre tiende a restar soporte al peso chileno cuando se debilita el principal commodity de exportación del país.
Con estos elementos, el escenario base apunta a una jornada relativamente estable, con oscilaciones en torno a los $857–$865 por dólar. El balance entre el impulso externo del dólar y los factores locales debería mantener el movimiento acotado, salvo que se intensifique la fortaleza global del billete verde o se profundice la corrección del cobre.
Fuente: xStation5.
Cierre de mercado: Tecnología lidera la sesión mientras el mercado espera datos económicos de EE.UU.
Dólar Hoy Colombia: Peso colombiano gana terreno ante semana de datos en EE.UU
¿Que esperar para Japón tras la victoria de Takaichi?
Inflación México enero: 3,79% anual, menor a lo esperado
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.