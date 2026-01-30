Dólar hoy en Chile: el tipo de cambio rebota por la corrección del cobre, pese a que los datos locales sorprenden y resultan menos débiles

La actividad local sorprende menos negativamente, pero la minería sigue débil y la caída del cobre limita la apreciación del peso chileno .

El dólar en Chile (USDCLP) inicia la jornada en torno a $860, con un avance de 0,2% respecto al cierre previo, en un entorno externo que sigue dominado por incertidumbre política y financiera.

Desde Estados Unidos, el mercado continúa digiriendo un repunte de las tensiones geopolíticas tras nuevas amenazas arancelarias y señales más duras en política exterior por parte de la administración Trump. A esto se suma la expectativa por el anuncio del próximo presidente de la Reserva Federal, un catalizador relevante porque el perfil del nombramiento puede inclinar el sesgo de la política monetaria en los próximos años. La posibilidad de un liderazgo más restrictivo ha dado algo de soporte al dólar, aunque sin gatillar un movimiento decisivo.

Chile: actividad mejor que lo temido, pero minería sigue siendo el talón de Aquiles

En el plano doméstico, los indicadores del sector real ya publicados matizan el diagnóstico de desaceleración que dominaba las expectativas:

Producción minera

El último registro disponible muestra una caída de 4,7% interanual a 540.221 mil toneladas en diciembre de 2025, ligeramente mejor que el retroceso desde -7,24,5% en noviembre. Esto mantiene la señal de un desempeño débil del principal sector exportador y, por extensión, del flujo de divisas asociado a la minería.

Producción industrial

En diciembre de 2025 cayó 1,9% interanual, una contracción relevante, pero menos severa que los escenarios que apuntaban a cierres de año más deteriorados.

Producción manufacturera

En diciembre de 2025 anotó un alza marginal de 0,1% interanual, sugiriendo un cierre más estable en el componente fabril.

Ventas minoristas

Subieron 0,2% mensual en diciembre de 2025 y crecieron 4,5% interanual, levemente por sobre la desaceleración esperada hacia el rango de 4%, lo que apunta a un consumo que se enfría, pero no se desploma.

En conjunto, los datos refuerzan una lectura de crecimiento más moderado, con un sesgo mixto: la demanda interna luce relativamente resiliente en el margen, mientras la minería sigue condicionando el balance externo y la capacidad del peso chileno para capturar mejoras sostenidas.

Cobre corrige y frena la apreciación del peso chileno

En este contexto, el cobre cae con fuerza y retrocede cerca de 2,2% en la LME, tras varias sesiones de alzas que lo llevaron a niveles elevados. El movimiento calza con toma de utilidades y un ajuste del apetito por riesgo en un escenario global más volátil, donde el mercado reevalúa los fundamentos de corto plazo.

Esta corrección del cobre tiende a limitar el espacio para una apreciación adicional del peso chileno, manteniendo el tipo de cambio en un rango amplio y altamente sensible tanto a titulares internacionales como a nuevas señales sobre actividad local.

Análisis técnico del dólar en Chile

En el gráfico M30, USDCLP mantiene una estructura de máximos y mínimos descendentes y, pese al rebote desde la zona de 851, el precio vuelve a frenarse cerca de 860 justo en el área de la SMA 50 y bajo la directriz bajista, lo que sugiere que el impulso alcista sigue siendo más correctivo que tendencial.

Arriba, la primera franja de oferta relevante se ubica en 867–868 (zona técnica marcada y nivel de extensión), y más arriba en 872–876 (resistencia intermedia), cuya ruptura abriría espacio hacia 883. Por el contrario, mientras no recupere 867–872, el sesgo favorece retrocesos hacia 857–858 y luego 851, con riesgo de extensión a 846 si se pierde ese piso.

En señales, el RSI está neutro (sin sobrecompra/sobreventa), mientras el MACD muestra convergencia y mejora de momentum, aunque todavía sin confirmación suficiente para invalidar la tendencia bajista dominante.

Fuente: xStation5.

