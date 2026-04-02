Esperanzas de paz y acciones espaciales en foco

Una sesión muy dinámica en Wall Street llega a su fin. Las caídas iniciales en los principales índices alcanzaron hasta 2% después de que el discurso de Donald Trump no entregara señales claras sobre una desescalada geopolítica en la región. Sin embargo, a mitad de la sesión, surgieron reportes de medios que indicaban que Irán está trabajando oficialmente en un protocolo destinado a permitir el tránsito seguro a través del Estrecho de Ormuz. La mayoría de los índices recuperaron sus pérdidas, y los futuros se mantienen entre 0,1% y 0,3% por debajo del nivel de apertura.

Los datos macroeconómicos publicados en EE.UU. el jueves no fueron un factor determinante para los precios:

Solicitudes iniciales de desempleo: ligeramente por debajo de lo esperado; bajan a 202k.

Informe Challenger: sube a 60k.

Balance comercial de EE.UU.: el déficit se reduce a USD 57,3 mil millones.

El mercado accionario estuvo dominado por compañías del sector espacial, que subieron impulsadas por noticias positivas y el sentimiento tras el lanzamiento de la misión Artemis II.

Globalstar sube 7% ante rumores no confirmados de adquisición por parte de Amazon.

Intuitive Machines sube 14%.

Tesla decepciona con las entregas de vehículos; la acción cae más de 3%.

Blue Owl cae cerca de 3% tras introducir nuevas restricciones en retiros de clientes de crédito privado.

La sesión europea comenzó con un tono claramente negativo, pero las especulaciones sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz permitieron recuperar parte de las pérdidas. El DAX (DE40) lideró las caídas, con futuros cerrando el día con retrocesos cercanos a 0,5%. El FTSE 100 y el WIG20 mostraron mejor desempeño, con futuros subiendo menos de 1%.

En divisas, se observan caídas relevantes en la libra esterlina, el yen y el dólar canadiense, retrocediendo 0,5% frente al dólar estadounidense y cerca de 0,2% frente al euro. El euro también cae frente al dólar en torno a 0,2%.

En materias primas:

Entre los commodities agrícolas, el cacao extiende pérdidas y cae más de 3%.

Los inversionistas en energía no parecen convencidos sobre una desescalada. El Brent sube 7% y el WTI sube 12%, alcanzando USD 107 y USD 110 por barril, respectivamente.

Los metales preciosos retroceden: la plata cae 3% y el oro retrocede 2%.

En criptomonedas, persisten caídas generalizadas y un sentimiento extremadamente negativo. La mayoría de los activos registra pérdidas importantes, aunque las criptomonedas de mayor tamaño muestran mayor resiliencia. Bitcoin cae 1,5% hasta USD 67.200, mientras que Ethereum cae más de 4% hasta USD 2.060. En un punto intermedio, Solana retrocede cerca de 2,5%, cotizando por debajo de USD 80.