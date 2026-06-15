Dólar Hoy en Chile: Peso chileno se dispara por menor riesgo geopolítico y dólar débil

- La reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán está debilitando al dólar como activo refugio y favoreciendo a las monedas emergentes incluyendo al peso chileno
- La estabilidad del cobre y un entorno de tasas locales sin mayores presiones aportan respaldo adicional al peso chileno mientras los mercados esperan las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central de Chile
- El USDCLP mantiene una tendencia correctiva y podría extender las caídas hacia la zona de 885 a 883 pesos si persiste el optimismo geopolítico mientras una recuperación sobre 900 pesos aliviaría la presión bajista de corto plazo
- La reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán está debilitando al dólar como activo refugio y favoreciendo a las monedas emergentes incluyendo al peso chileno
- La estabilidad del cobre y un entorno de tasas locales sin mayores presiones aportan respaldo adicional al peso chileno mientras los mercados esperan las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central de Chile
- El USDCLP mantiene una tendencia correctiva y podría extender las caídas hacia la zona de 885 a 883 pesos si persiste el optimismo geopolítico mientras una recuperación sobre 900 pesos aliviaría la presión bajista de corto plazo
El dólar en Chile abre a la baja y cotiza cerca de $891, favorecido por un contexto global más constructivo para las monedas emergentes. El USDCLP retrocede mientras el dólar se debilita frente a las principales divisas, en una jornada donde el principal driver sigue siendo la menor prima de riesgo geopolítico tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán.
Menor tensión geopolítica favorece a emergentes
El acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán redujo la percepción de riesgo en Medio Oriente y moderó la demanda por dólar como activo refugio. La caída del petróleo también ayuda a una lectura de inflación más estable, lo que reduce parte de la presión sobre las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva esta semana.
Aunque el mercado sigue atento a una agenda cargada de bancos centrales, el tono global es más favorable que en sesiones previas. La atención estará puesta en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco Central de Chile, que podrían definir el próximo tramo del tipo de cambio.
Cobre estable y tasas locales apoyan al peso chileno
A nivel local, las tasas se han mantenido estables y el cobre muestra cierta resiliencia, configurando un escenario de soporte para el peso chileno. En este contexto, el tipo de cambio seguirá sensible a cualquier avance o retroceso en materia geopolítica.
Análisis técnico
Si se mantiene una narrativa asociada al fin del conflicto, el USDCLP podría acercarse a la zona de $885–$883. En técnico, el cruce pierde la zona de $897–$900 y acelera la corrección hacia $891; una ruptura de $885 abriría espacio hacia $883, mientras que una recuperación sobre $900 aliviaría la presión bajista.
Fuente: xStation5
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