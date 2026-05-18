Dólar Hoy en Chile: pierde los 900 pese a caída de la economía Chilena

- El dólar en Chile comienza la jornada con presión bajista, pese a un escenario internacional marcado por alta volatilidad.
- La tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán sigue siendo un factor clave para el apetito por riesgo global.
- El PIB de Chile cayó 0,3% trimestral y 0,5% interanual, reforzando señales de debilidad económica local.
- El dólar en Chile comienza la jornada con presión bajista, pese a un escenario internacional marcado por alta volatilidad.
- La tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán sigue siendo un factor clave para el apetito por riesgo global.
- El PIB de Chile cayó 0,3% trimestral y 0,5% interanual, reforzando señales de debilidad económica local.
El dólar en Chile inicia la jornada a la baja, en un contexto de alta volatilidad para el índice dólar y con los mercados atentos a la evolución del escenario geopolítico. Durante el fin de semana, las declaraciones del presidente Trump, señalando que “el tiempo se acaba” para Irán, incrementaron la incertidumbre y elevaron la percepción de riesgo a nivel global.
No obstante, durante las primeras horas de la sesión, la divisa estadounidense moderó parte de sus movimientos luego de reportes que apuntaban a que Estados Unidos estaría proponiendo una exención temporal de las sanciones petroleras contra Irán. Esta noticia contribuyó a reducir parcialmente la prima de riesgo geopolítico, moderando la demanda por activos refugio y generando cierta presión bajista sobre el dólar a nivel internacional.
PIB de Chile sorprende negativamente al mercado
En el plano local, la atención del mercado se concentra en las cifras de actividad de Chile, que mostraron un desempeño negativo durante el primer trimestre. El PIB registró una caída de 0,3% trimestral y 0,5% interanual, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado y marcando el primer retroceso trimestral desde 2023.
Desde la perspectiva sectorial, las principales incidencias negativas provinieron de las actividades agropecuario-silvícola, minería e industria manufacturera, reflejando una pérdida de dinamismo en sectores relevantes de la economía.
Este dato refuerza las señales de debilidad en la actividad local y podría incidir en las expectativas respecto al crecimiento económico y al curso de la política monetaria en los próximos meses.
Tipo de cambio seguirá sensible a las noticias externas
De cara al resto de la jornada, se espera que el tipo de cambio se mantenga altamente sensible a las noticias externas, especialmente aquellas relacionadas con la situación geopolítica y su impacto sobre el apetito por riesgo global. Si bien el dato de PIB local entrega un sesgo menos favorable para el peso chileno, la moderación de la prima de riesgo internacional podría limitar avances adicionales del dólar.
Análisis técnico
En el corto plazo, la resistencia inmediata se ubica en los 906-907, nivel que anteriormente actuó como techo para el avance reciente. Un quiebre sostenido sobre esa zona podría reactivar el impulso alcista y abrir espacio hacia los 915. Por el contrario, una caída bajo los 897 aumentaría nuevamente la presión bajista y podría llevar al precio hacia los soportes de 893-894.
Por otro lado, el RSI retrocedió hacia la zona neutral tras salir de sobrecompra, reflejando una pérdida de momentum comprador en el muy corto plazo y sugiriendo una fase de consolidación mientras el mercado define una nueva dirección.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (18.05.2026)
Mercados a Observar Hoy: USDJPY, TNOTE y OIL (18.05.2026)
Resumen de Mercado: Bolsas caen presionadas por alza de bonos y petróleo
Semana clave para los mercados: ¿qué no te puedes perder?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.