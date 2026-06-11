Dólar Hoy en Chile: Se estabiliza en $914 mientras el mercado evalúa el impacto de la inflación en EE.UU.

El dólar en Chile abrió la sesión cotizando cerca de los $914 por dólar, mostrando estabilidad respecto a jornadas anteriores en un contexto marcado por señales contrapuestas provenientes de los mercados globales.

Por una parte, el reciente anuncio de que las últimas operaciones militares de Estados Unidos contra Irán habrían concluido genera expectativas de una eventual reanudación de las negociaciones diplomáticas. Este escenario podría contribuir a una reducción de las tensiones geopolíticas y disminuir la demanda por activos considerados refugio, como el dólar estadounidense.

Sin embargo, el panorama continúa siendo delicado. Los inversionistas mantienen una estrecha vigilancia sobre cualquier acontecimiento proveniente de Medio Oriente, conscientes de que cualquier cambio en el escenario geopolítico podría provocar movimientos relevantes en los mercados financieros internacionales.

Inflación en Estados Unidos mantiene la atención de los mercados

A las preocupaciones geopolíticas se suma la persistencia de presiones inflacionarias en Estados Unidos. Los últimos antecedentes muestran que la inflación continúa enfrentando desafíos, especialmente debido al impacto de los costos energéticos, que siguen ejerciendo presión sobre los precios.

Este contexto mantiene vigente la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) continúe aplicando una política monetaria restrictiva durante un período más prolongado de lo esperado. Un escenario de tasas de interés elevadas suele fortalecer al dólar a nivel global y afectar el comportamiento de monedas emergentes.

Los mercados estarán atentos a la publicación de nuevos indicadores económicos estadounidenses, especialmente los datos de inflación al productor (PPI) y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, cifras que podrían entregar señales adicionales sobre la futura trayectoria de las tasas de interés.

El cobre retrocede y agrega presión al mercado cambiario

Por otro lado, el cobre, principal producto de exportación de Chile, registra una caída cercana al 0,4% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

La baja del metal rojo responde a una combinación de factores, entre ellos la incertidumbre geopolítica internacional y las expectativas de condiciones monetarias más restrictivas a nivel global. Ambos elementos generan preocupaciones respecto a la evolución del crecimiento económico y la demanda futura por materias primas industriales.

Aunque una eventual desescalada de las tensiones en Medio Oriente podría aliviar algunos riesgos asociados a la inflación y al crecimiento mundial, los inversionistas continúan incorporando en sus proyecciones la posibilidad de tasas de interés elevadas durante más tiempo, lo que podría afectar el consumo y la actividad industrial en diversas economías.

Perspectivas para el tipo de cambio en Chile

Sin publicaciones económicas relevantes en Chile durante la jornada, el comportamiento del tipo de cambio seguirá dependiendo principalmente de factores externos, incluyendo la evolución del conflicto en Medio Oriente, los datos macroeconómicos de Estados Unidos y el desempeño del cobre.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 se encuentra corrigiendo parte del fuerte impulso alcista que lo llevó desde la zona de 891 hasta los máximos en torno a 925, aunque por ahora el retroceso mantiene características de ajuste técnico dentro de una estructura aún constructiva. El precio ha perforado el soporte intermedio de 912 y se aproxima al área de 908-904, donde convergen el retroceso de Fibonacci del 50%-61.8% y una zona que previamente actuó como resistencia antes de la aceleración alcista.



El RSI se mueve cerca de niveles de sobreventa y las medias aún conservan una disposición favorable, aunque la SMA de 50 periodos comienza a perder pendiente. Mientras el par logre sostenerse sobre 904 y especialmente sobre la media de 200 periodos cercana a 901, el escenario principal sigue apuntando a una consolidación con potencial de retomar la tendencia hacia 917 y posteriormente 925-926. Una ruptura clara bajo 901 aumentaría el riesgo de una corrección más profunda hacia 898 y 891.



Fuente: xStation5

