Dólar hoy México: dólar estable mientras Banxico evita cantar victoria sobre la inflación

Una inflación en 3.12%, la más baja en seis años y prácticamente sobre la meta, parecería motivo suficiente para relajar el tono. La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, decidió lo contrario y advirtió que el banco central aún no canta victoria, una declaración que conviene leer con atención porque explica por qué la Junta aplazó la semana pasada la convergencia hacia el objetivo hasta el cuarto trimestre de 2027.

El tipo de cambio (USDMXN), mientras tanto, opera estable en torno a 17.1424 en una sesión sin agenda local.

La advertencia de Rodríguez Ceja apunta al origen del dato

En entrevista con El Financiero, Rodríguez Ceja explicó que el resultado de julio está en línea con las previsiones del emisor sobre factores transitorios que elevaron la inflación meses atrás y que ahora se disipan, aunque atribuyó la baja reciente en parte a cambios en precios relativos ocasionados por choques de oferta favorables que no anticipa que persistan.

Durante julio, la inflación mensual de productos agropecuarios fue negativa en 1.51%, y dentro de ese grupo el rubro de frutas y verduras retrocedió 3.11%. Se trata precisamente de los precios más expuestos a fenómenos meteorológicos y, por su naturaleza, los menos indicados para sostener una tendencia desinflacionaria duradera.

Si el descenso de la inflación general proviene de componentes volátiles mientras la inflación subyacente permanece en 3.95% y la de servicios en 4.36%, entonces el margen para recortar la tasa de referencia desde 6.50% es considerablemente menor de lo que sugiere el titular. La gobernadora reafirmó, de hecho, el compromiso de la Junta de Gobierno con el mandato prioritario de la institución, un lenguaje que refuerza la guía entregada el jueves sobre mantener la tasa en su nivel actual.

Un dato estadounidense reconfigura el calendario de la Fed

El escenario para el peso mexicano mejoró de forma apreciable durante el fin de semana, aunque por razones ajenas a México. El reporte de empleo estadounidense del viernes resultó considerablemente más débil de lo previsto, la probabilidad implícita de un alza en septiembre descendió hasta cerca de 46%, frente a aproximadamente 64% una semana antes, mientras el escenario de una pausa se sitúa en torno a 54%.

El siguiente examen llega esta misma semana con la publicación del índice de precios al consumidor estadounidense, que definirá si el mercado laboral débil basta para desactivar el argumento inflacionario o si las presiones de precios obligan a la Fed a mantener la puerta abierta. Con el diferencial entre 275 y 300 puntos base, cada semana sin endurecimiento estadounidense preserva íntegro el atractivo del carry trade en pesos.

Las conversaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz continúan sin que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán parezca próximo, y el dólar recupera terreno frente al yen, que devuelve parte de las ganancias obtenidas tras la intervención conjunta aunque permanece muy por encima del mínimo de varias décadas registrado a fines de julio.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN cotiza en 17.1424 con las medias exponenciales de 9 y 21 periodos prácticamente superpuestas en 17.1431 y 17.1435, una configuración que confirma la ausencia total de dirección. El par se mueve dentro de un rango estrecho delimitado por el soporte de 17.1295 en la parte baja y por la directriz alcista de corto plazo que se aproxima a 17.1667 en la parte alta.

Una ruptura sobre esa línea habilitaría el camino hacia 17.1975. En sentido contrario, la pérdida de 17.1295 dejaría expuesto el nivel de 17.1048. El RSI se ubica en terreno neutral, mientras que un ADX confirma que no existe tendencia definida, lectura coherente con un mercado que aguarda el dato de inflación estadounidense antes de tomar posición.