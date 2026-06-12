Dólar Hoy México: el dólar cae mientras Trump anticipa posible acuerdo de paz con Irán

El peso mexicano (USDMXN) llegó al viernes con una semana de racha positiva a cuestas. En cinco sesiones acumula una apreciación del 1.6% frente al dólar, volviendo a los niveles del inicio de mayo. Trump señaló que un acuerdo de paz con Irán podría firmarse este fin de semana en Europa, y el mercado entendió que si el Estrecho de Ormuz se abre, el principal argumento para subir tasas de la Fed se debilita.

La señal de paz

La posibilidad de un acuerdo este fin de semana redujo la demanda de refugio en el dólar y derrumbó los precios del petróleo, que subieron con fuerza desde que el conflicto con Irán comenzó en febrero. Un petróleo más barato significa menos presión inflacionaria por energía, lo que a su vez reduce la urgencia de que la Fed suba tasas para contener la inflación. El mercado lleva semanas operando bajo la lógica de que la guerra en Oriente Medio obliga a los bancos centrales a endurecer más, y cualquier señal de que ese escenario se resuelve golpea directamente al dólar.

La caída del 1.6% acumulada desde el lunes refleja un cambio progresivo en el balance de riesgos, el lunes el oro rebotó al cancelarse un ataque planeado contra Irán, el miércoles el IPC de EE.UU. confirmó la inflación energética pero el subyacente mensual sorprendió a la baja, y el jueves el IPP vino caliente pero la señal de paz dominó. El USD/MXN regresa así al rango en que operaba antes del NFP del 5 de junio, deshaciendo casi completamente el punto máximo de aquella sesión.

El IPP, el diferencial de tasas y el inicio del Mundial

El IPP de mayo de EE.UU. llegó en 6.5% interanual y 1.1% en el mes, el nivel más alto desde noviembre de 2022. En otra semana, ese número habría fortalecido al dólar. Esta semana no lo hizo porque el mercado ya lo había parcialmente descontado tras el IPC del miércoles, y porque el dato confirma exactamente lo que la potencial paz con Irán resolvería, la mayor parte de la presión en precios al productor proviene del shock energético del conflicto. Si la guerra termina, el IPP vuelve a niveles normales sin que la Fed tenga que actuar agresivamente.

El diferencial de tasas entre Banxico en 6.50% y la Fed en 3.50-3.75% sigue siendo el soporte estructural del carry trade en pesos. Si el escenario de paz con Irán se concreta y la Fed no tiene que subir tasas en diciembre, ese diferencial se vuelve aún más atractivo para los inversores que financian posiciones en pesos. El dato de producción industrial de México publicado ayer, con un sorpresivo +2.3% interanual frente a un consenso de -0.8%, añade un elemento de fundamentos locales que refuerza la narrativa de recuperación gradual de la economía mexicana.

Ayer comenzó el Mundial de Fútbol 2026 en México. Hoy no hay datos económicos locales. Moody's Analytics estimó esta semana que el torneo aportará apenas 0.14 puntos porcentuales al PIB, lo que confirma que el impacto macro del evento es limitado aunque el efecto sobre el consumo y el turismo sea perceptible en los márgenes.

Análisis Técnico del Dólar en México

El USDMXN en M15 mantiene una estructura bajista de corto plazo tras la fuerte caída observada durante la sesión previa. El precio continúa operando por debajo de la media central de las Bandas de Bollinger y cerca de la banda inferior, reflejando que la presión vendedora sigue predominando pese a algunos intentos de estabilización.

La zona de 17.19 actúa como soporte inmediato, mientras que los siguientes objetivos bajistas se ubican en 17.14 y posteriormente 17.06, niveles que coinciden con las proyecciones marcadas en el gráfico. El MACD muestra una recuperación moderada desde terreno negativo, aunque todavía sin una señal clara de cambio de tendencia. Mientras el par permanezca bajo la zona de 17.24-17.28, donde convergen resistencias dinámicas de corto plazo, el sesgo técnico continúa favoreciendo movimientos descendentes hacia los soportes inferiores.

Fuente: xStation5.