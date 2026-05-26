Gráfico del día: OIL.WTI (26.05.2026)

- El WTI rebota tras reportes de un ataque estadounidense sobre instalaciones en el sur de Irán.
- El mercado sigue atento a las negociaciones entre EE.UU. e Irán, que estarían cerca de un acuerdo preliminar.
- Técnicamente, el nivel de USD 90 se mantiene como soporte psicológico clave para el petróleo.
- El WTI rebota tras reportes de un ataque estadounidense sobre instalaciones en el sur de Irán.
- El mercado sigue atento a las negociaciones entre EE.UU. e Irán, que estarían cerca de un acuerdo preliminar.
- Técnicamente, el nivel de USD 90 se mantiene como soporte psicológico clave para el petróleo.
Tras la mejora del sentimiento de mercado registrada el lunes, que provocó una caída significativa en los precios de las materias primas energéticas, hoy observamos una reversión parcial impulsada por reportes sobre un ataque de fuerzas estadounidenses contra instalaciones ubicadas en el sur de Irán, probablemente cerca de Bandar Abbas. El WTI sube aproximadamente un 1,4% durante las operaciones de la mañana.
Se espera que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúen, lo que está limitando la magnitud de las caídas. Según reportes, las partes estarían enfocándose exclusivamente en el “lenguaje apropiado” que se utilizará en el acuerdo final entre Washington y Teherán.
Los inversores esperan con atención nuevas informaciones que puedan confirmar o refutar la tesis de que las diferencias de negociación entre las partes se están reduciendo. Por el momento, solo están llegando señales relacionadas con la continuidad de los bombardeos de Israel sobre el Líbano, algo que ciertamente no genera optimismo en los mercados.
Gráfico 1: OIL.WTI (24.07.2024 - 25.05.2026)
Fuente: xStation5, 25.05.2026
Actualmente, el mercado se encuentra en una fase de corrección más profunda tras alcanzar máximos locales. Las velas recientes indican presión vendedora. El nivel de USD 90 actúa tanto como el soporte más cercano como una barrera psicológica clave. Defender este nivel es crucial para los bulls. El siguiente soporte importante se encuentra en USD 85. La resistencia dinámica está actualmente proporcionada por la media móvil descendente azul (SMA 50).
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Retrocesos de Fibonacci: Una caída por debajo del nivel de 38,2% y un cierre diario por debajo de esta marca constituye una señal técnica clásica que sugiere nuevas caídas hacia el retroceso del 50%, que coincide con el soporte mencionado anteriormente en USD 85.
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Medias móviles: El precio cayó por debajo de las medias móviles de corto plazo, incluida la SMA 50 azul, confirmando un cambio de sentimiento bajista en el corto plazo. La media móvil de largo plazo, representada por la línea roja SMA 100, continúa con pendiente ascendente y permanece por debajo del precio actual, confirmando que, en el horizonte de largo plazo, la tendencia alcista aún no ha sido invalidada.
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