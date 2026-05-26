Gráfico del día: OIL.WTI (26.05.2026)

Tras la mejora del sentimiento de mercado registrada el lunes, que provocó una caída significativa en los precios de las materias primas energéticas, hoy observamos una reversión parcial impulsada por reportes sobre un ataque de fuerzas estadounidenses contra instalaciones ubicadas en el sur de Irán, probablemente cerca de Bandar Abbas. El WTI sube aproximadamente un 1,4% durante las operaciones de la mañana.

Se espera que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúen, lo que está limitando la magnitud de las caídas. Según reportes, las partes estarían enfocándose exclusivamente en el “lenguaje apropiado” que se utilizará en el acuerdo final entre Washington y Teherán.

Los inversores esperan con atención nuevas informaciones que puedan confirmar o refutar la tesis de que las diferencias de negociación entre las partes se están reduciendo. Por el momento, solo están llegando señales relacionadas con la continuidad de los bombardeos de Israel sobre el Líbano, algo que ciertamente no genera optimismo en los mercados.

Gráfico 1: OIL.WTI (24.07.2024 - 25.05.2026)



Fuente: xStation5, 25.05.2026

Actualmente, el mercado se encuentra en una fase de corrección más profunda tras alcanzar máximos locales. Las velas recientes indican presión vendedora. El nivel de USD 90 actúa tanto como el soporte más cercano como una barrera psicológica clave. Defender este nivel es crucial para los bulls. El siguiente soporte importante se encuentra en USD 85. La resistencia dinámica está actualmente proporcionada por la media móvil descendente azul (SMA 50).