Dólar Hoy México: el peso mexicano avanza tras dato industrial fuerte y dólar presionado por el IPP

El peso mexicano (USDMXN) llegó al jueves sin haber recuperado del todo el terreno perdido tras el NFP del viernes pasado, en una semana marcada por la volatilidad tecnológica y la escalada en Irán. La agenda local ofreció esta mañana el mejor dato de producción industrial en cuatro meses: +2.3% interanual cuando el mercado esperaba -0.8%. El mercado apenas parpadeó. Fue el IPP de EE.UU., publicado media hora después, el que terminó moviendo al tipo de cambio. El dólar cede 0.3% desde entonces, tras una lectura que el mercado interpretó como señal de daño económico de la guerra, no como argumento para subir tasas.

El IPP de EE.UU. y por qué debilitó al dólar

El IPP de mayo llegó en 6.5% interanual y 1.1% en el mes, su mayor aceleración mensual en años. La paradoja es que un dato tan fuerte debería, en principio, fortalecer al dólar al confirmar más presiones inflacionarias y mayor probabilidad de alza de la Fed. La reacción del mercado fue la contraria, el IPP de mayo es una señal de shock de oferta externo. El componente energético, impulsado directamente por el conflicto con Irán y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, explica la mayor parte del avance. Un IPP que sube por energía no refleja fortaleza de la demanda interna estadounidense sino el costo que le impone la guerra al aparato productivo. En ese contexto, el mercado leyó el dato como una señal negativa para el crecimiento económico de EE.UU. antes que como una señal alcista para el dólar.

La escalada geopolítica añadió presión en el mismo sentido. Trump advirtió que EE.UU. golpeará a Irán "muy fuerte" e indicó que Washington podría tomar el control de la Isla de Kharg, la principal terminal de exportación de petróleo iraní. Una operación de esa magnitud elevaría los precios del petróleo de forma inmediata y profundizaría el shock inflacionario que el IPP de hoy ya está reflejando. El mercado leyó eso como un riesgo de mayor daño económico global, lo que presionó al billete verde a la baja.

La sorpresa industrial mexicana y su lectura limitada

La producción industrial de México de abril llegó en +2.3% interanual, revirtiéndose el -1.3% de marzo y superando ampliamente el -0.8% que esperaba el consenso. El motor fue la construcción con +10.4% interanual, consistente con la aceleración del gasto público en infraestructura que Hacienda anticipó semanas atrás. La minería también sorprendió con +3.4%, mientras la manufactura quedó plana.

El hecho de que el tipo de cambio no reaccionara positivamente al dato más fuerte en meses dice algo sobre las prioridades del mercado esta semana, el ciclo de tasas de la Fed y la escalada en Irán están dominando la dirección del USD/MXN con más fuerza que cualquier sorpresa macroeconómica local. Moody's Analytics publicó también esta semana que el Mundial de Fútbol 2026, cuya inauguración es inmediata, aportará apenas 0.14 puntos porcentuales al PIB de México, reforzando la visión de que el crecimiento económico del país seguirá siendo modesto incluso con viento favorable.

Análisis Técnico del dólar en México

El gráfico M15 del USD/MXN muestra al par en 17.3756 dentro de una cuña bajista con origen en el máximo del NFP del 5 de junio en la zona de 17.54. La resistencia superior del canal se ubica alrededor de 17.44-17.45. El spike bajista pronunciado visible en el gráfico coincide con la publicación del IPP de EE.UU., con el precio tocando brevemente la zona de 17.27 antes de recuperar hacia los niveles actuales. Los soportes identificados en el gráfico están en 17.3477, 17.3006 y 17.2631. El sesgo de corto plazo permanece bajista para el dólar mientras el precio opere dentro del canal descendente.

Fuente: xStation5.