Previa IPC de EE.UU.: qué se espera del dato de inflación y cómo puede mover al dólar y las bolsas

La reacción inmediata puede moverse por tasas y dólar, pero el foco seguirá en petróleo y en la reunión de la Reserva Federal del 17–18 de marzo, además de niveles técnicos en US100 y EURUSD .

El consenso apunta a 0,3% mensual tanto en IPC general como subyacente , con tasas interanuales aún por encima del objetivo de la Fed .

El IPC de febrero entregará una lectura de inflación previa al shock energético reciente, por lo que el mercado podría reaccionar, pero con cautela.

El dato de IPC de febrero se publica este miércoles 11 de marzo a las 9:30 a. m. (GMT -3). El mercado llega a esta publicación con una expectativa de inflación todavía por encima del objetivo de la Fed, aunque sin una reaceleración marcada frente a enero. En ese contexto, el dato será relevante no solo por el número general, sino por la composición entre bienes, servicios y vivienda, sobre todo porque el reciente repunte del petróleo asociado a la guerra contra Irán todavía no quedaría reflejado en esta lectura.

La idea central del mercado es que el informe de febrero ofrecerá una fotografía de la inflación previa al shock energético más reciente. Por eso, incluso si el dato resulta relativamente benigno, los inversores probablemente lo lean con cautela, ya que el deterioro reciente en energía y combustibles podría trasladarse recién a los datos de marzo y abril. Esa es una de las razones por las que la publicación de mañana puede ser importante para la dirección inmediata de tasas y dólar, pero menos concluyente para el panorama inflacionario de las próximas semanas.

Expectativas de mercado

Grafico de la inflación base mensual de EE.UU. en el último año. Fuente: Tradingeconomics.

Las previsiones recopiladas por distintos analistas apuntan a un IPC general de 0.2 % mensual y alrededor de 2.4 % interanual, mientras que la inflación subyacente se ubicaría en 0.3 % mensual y 2.5 % interanual. En otras palabras, el consenso espera un dato todavía elevado para los estándares de la Fed, pero relativamente estable respecto del inicio de año. El punto más sensible seguirá siendo el núcleo inflacionario, ya que un subyacente firme mantendría la idea de una desinflación lenta e incompleta.

Dentro de los componentes, el mercado espera cierta moderación en vivienda, autos usados y alimentos, factores que podrían compensar parcialmente la presión que sigue apareciendo en algunos bienes sensibles a aranceles. Esa combinación ayuda a explicar por qué el consenso no ve un salto fuerte en la inflación de febrero, aunque tampoco anticipa una mejora suficiente como para cambiar la postura de la Fed en el muy corto plazo.

Mercado laboral y política monetaria

El IPC llega pocos días después de un informe laboral débil. El reporte de empleo de febrero mostró una caída de 92 mil puestos en nóminas no agrícolas y una tasa de desempleo de 4.4 %, lo que refuerza la narrativa de una economía que pierde impulso en el margen. Esa combinación entre empleo más frágil e inflación todavía por encima del objetivo mantiene vivo el debate sobre el equilibrio entre crecimiento e inflación dentro de la Fed.

Para marzo de 2026, el mercado prácticamente descuenta que la tasa se mantendrá en 3,50–3,75%, es decir, sin recorte inmediato. A medida que avanza el año, las probabilidades se van desplazando hacia rangos más bajos, en julio el centro pasa a 3,25–3,50%.

Hacia diciembre de 2026, el escenario base se concentra entre 3,25–3,50% y 3,00–3,25%, sugiriendo que el mercado ve recortes graduales durante 2026. Fuente: CME Group.

Aun así, el escenario predominante de mercado sigue siendo que la Fed mantenga la tasa sin cambios en la reunión del 17 y 18 de marzo. El propio monitor de CME FedWatch señala que la próxima reunión está a pocos días y el mercado sigue enfocado en la probabilidad de estabilidad de tasas, mientras Bloomberg también recoge que los responsables de política monetaria probablemente mantengan la tasa sin cambios en marzo. En otras palabras, el IPC de mañana puede alterar el tono del mercado, pero difícilmente cambie por sí solo la decisión de la próxima semana.

El factor petróleo y por qué este IPC puede quedarse viejo rápido

El gran condicionante de esta previa es el petróleo. El conflicto con Irán elevó con fuerza los precios de la energía en los últimos días, aunque parte de ese movimiento se moderó después. De todos modos, el mercado energético sigue tensionado, con riesgos sobre la oferta regional y con una volatilidad que aumenta la incertidumbre para la inflación de corto plazo. Como la toma de datos del IPC de febrero ocurrió antes de este shock, el informe de mañana puede perder relevancia rápidamente si el encarecimiento de combustibles persiste durante marzo.

Por eso, el dato de febrero probablemente sea interpretado como una referencia útil para entender la tendencia subyacente previa al shock geopolítico, pero no como una señal definitiva sobre la trayectoria inflacionaria inmediata. Para la Fed, esto refuerza el incentivo a esperar más información antes de mover la tasa.

Posible reacción del mercado

Dato en línea con lo esperado

Si el IPC general y el subyacente se ubican cerca del consenso, el mercado probablemente mantenga la lectura de inflación moderadamente alta pero estable. En ese escenario, la reacción podría ser contenida, con movimientos más acotados en tasas y dólar, ya que la atención seguiría centrada en el petróleo, en el deterioro reciente del empleo y en la reunión de la Fed de la próxima semana.

Dato por encima de lo esperado

Si el subyacente sorprende al alza o si los servicios y la vivienda muestran más rigidez de la prevista, los rendimientos podrían subir, especialmente en el tramo corto de la curva, mientras el dólar tendería a fortalecerse. En ese caso, el mercado podría reducir aún más las expectativas de recortes en el corto plazo, al interpretar que la Fed tiene menos margen para flexibilizar en un entorno donde la inflación sigue alta y el petróleo agrega un riesgo adicional.

Dato por debajo de lo esperado

Si la lectura muestra una moderación más clara, sobre todo en inflación subyacente, tasas y dólar podrían ceder y los activos de riesgo encontrar algo de alivio. Sin embargo, el efecto probablemente estaría limitado por el hecho de que el mercado ya sabe que el shock energético de marzo no está incorporado todavía en este informe. Por eso, incluso una lectura favorable podría ser interpretada con cautela.

Análisis técnico

NASDAQ 100 (US100)

El US100 se mantiene dentro de una estructura de compresión de corto plazo, delimitada por una directriz bajista superior y una base ascendente más amplia. En las últimas sesiones, el índice logró rebotar desde la zona baja del canal, pero todavía enfrenta una resistencia relevante en el área de 25,151, muy cerca de la línea de tendencia descendente que ha limitado los avances recientes. El RSI refleja una recuperación del impulso, aunque el precio sigue operando en una zona donde el dato de inflación puede definir si el movimiento se convierte en ruptura o en nuevo rechazo.

Las referencias técnicas más importantes quedan en 25,151 como nivel inmediato de control, 25,427 como resistencia superior y 26,003 como objetivo alcista más amplio. Por debajo, el primer soporte relevante aparece en 24,870, seguido por 24,350 y 24,002 como zonas de contención en caso de una reacción bajista más agresiva.

Fuente: xStation5.

Escenario alcista

Si el IPC sorprende a la baja, o si el mercado interpreta el dato como compatible con una Fed más flexible hacia adelante, el índice podría consolidar por encima de 25,151 y romper la directriz bajista de corto plazo. En ese caso, el primer objetivo estaría en 25,427, y una superación de esa zona abriría espacio hacia 26,003. Para que este escenario gane consistencia, sería importante ver cierres sostenidos por encima de 25,151 y que esa zona pase a funcionar como soporte en eventuales retrocesos.

Escenario bajista

Si el dato de inflación sale por encima de lo esperado y refuerza la idea de una Fed más cauta, el índice podría fallar nuevamente en la zona de 25,151 y retomar la presión bajista. En ese escenario, una caída por debajo de 24,870 devolvería protagonismo a los vendedores y podría llevar al precio hacia 24,350. Si la aversión al riesgo se intensifica, el siguiente soporte a vigilar sería 24,002, muy cerca de la base inferior de la estructura.

EURUSD (H1)

El EURUSD mantiene una recuperación de corto plazo y cotiza por encima de su media móvil central, con apoyo adicional en una estructura de extensión alcista que toma como referencia los niveles de Fibonacci visibles en el gráfico. El par se encuentra actualmente en torno a 1.1647, cerca de una zona técnica importante, donde converge el nivel de extensión del 100 % en 1.1632 y la banda media superior del movimiento reciente. El RSI sugiere un sesgo alcista moderado, aunque no extremo.

Las referencias más relevantes se ubican en 1.1632 como nivel de control inmediato, 1.1585 como soporte técnico relevante y 1.1509 como soporte inferior en caso de reversión más profunda. Por arriba, las extensiones alcistas apuntan a 1.1709 y luego a 1.1757 como resistencias siguientes.

Fuente: xStation5.

Escenario alcista

Si el IPC sale por debajo de lo esperado y presiona al dólar a la baja, el par podría sostenerse por encima de 1.1632 y extender la recuperación hacia 1.1709. Una ruptura de esa zona reforzaría el sesgo alcista y dejaría como siguiente referencia 1.1757. Para validar este escenario, sería importante que el precio mantenga cierres por encima de 1.1632 y que esa zona funcione como apoyo tras el dato.

Escenario bajista

Si la inflación sorprende al alza y el mercado reacciona con fortalecimiento del dólar, el EURUSD podría perder el área de 1.1632 y profundizar la corrección hacia 1.1585. Si ese soporte cede, el siguiente nivel a vigilar estaría en 1.1509, que coincide con la base del tramo más reciente de recuperación. Este escenario ganaría fuerza si el par vuelve a ubicarse por debajo de la media y pierde tracción en la banda media del rango actual.