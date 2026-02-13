Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.

La inflación en México repuntó a 3.79% anual en enero , mientras Banco de México mantiene la tasa en 7.00% , preservando el diferencial frente a la Fed.

El WTI cotiza cerca de 63 USD/barril y el Brent en 67–68 USD/barril , ambos con sesgo bajista reciente.

La inflación de enero en EE.UU. se ubicó en 2.4% anual y 0.2% mensual , ligeramente por debajo de lo esperado (fuentes: Bloomberg, Reuters).

El USD/MXN opera en la zona de 17.20–17.24 , con repunte intradía tras la publicación del IPC estadounidense.

El peso mexicano opera este viernes con ligera presión frente al dólar, en una sesión marcada por la publicación del dato de inflación en Estados Unidos y por movimientos relevantes en el mercado petrolero. El tipo de cambio se mueve alrededor de la zona de 17.20–17.24 por dólar, con un repunte intradía que refleja mayor demanda de la divisa estadounidense tras la volatilidad inicial.

El mercado cambiario arrancó la jornada con cautela. Aunque el dato de inflación estadounidense resultó mejor a lo esperado, el comportamiento del dólar ha sido menos lineal de lo que muchos anticipaban, lo que ha generado movimientos técnicos importantes en el cruce USD - MXN.

Inflación en EE.UU.: alivio moderado, pero no suficiente para relajar del todo al mercado

El dato de inflación de enero en Estados Unidos mostró una variación mensual de 0.2% y una tasa anual de 2.4%, ligeramente por debajo del consenso del mercado. En términos macroeconómicos, la cifra confirma que el proceso desinflacionario sigue su curso, manteniendo abierta la puerta para eventuales recortes de tasas por parte de la Reserva Federal más adelante en 2026.

No obstante, el impacto cambiario fue menos lineal de lo previsto. Aunque el dato fue constructivo, algunos componentes subyacentes continúan mostrando rigidez, lo que limitó la debilidad del dólar. En este contexto, el billete verde encontró soporte frente a divisas emergentes, incluido el peso mexicano, que suele amplificar movimientos cuando aumenta la volatilidad global.

Petróleo: un factor clave para México

El mercado energético añadió un factor de presión adicional. El West Texas Intermediate se mantiene alrededor de 63 USD por barril, mientras el Brent Crude oscila entre 67 y 68 USD, acumulando un sesgo bajista reciente (Reuters).

Para México, el crudo continúa siendo una variable macroeconómica estructural. Precios menos dinámicos reducen las expectativas de ingresos petroleros y pueden afectar las perspectivas fiscales y de crecimiento. Si bien no se trata de una caída abrupta, el entorno actual es menos favorable que el observado semanas atrás, generando presión moderada sobre el peso.

Contexto local: inflación y Banxico bajo el foco

En el frente doméstico, la inflación en México repuntó a 3.79% anual en enero, revirtiendo parcialmente la tendencia descendente previa (INEGI, Bloomberg). Ante este escenario, el Banco de México mantiene su tasa de referencia en 7.00%, adoptando un tono cauteloso respecto a futuros recortes.

El diferencial de tasas frente a Estados Unidos continúa siendo un pilar estructural para el peso mexicano, favoreciendo estrategias de carry trade y sosteniendo el atractivo relativo de activos denominados en pesos. Este soporte monetario ha permitido que la moneda acumule varias sesiones recientes de apreciación, pese a los factores externos.

En paralelo, la percepción de riesgo ha recibido cierto respaldo tras operaciones relevantes en el mercado local, como recientes emisiones de deuda corporativa en la Bolsa Mexicana de Valores, que reflejan capacidad de financiamiento interno y confianza institucional.

Análisis técnico del USD/MXN (H1)

Fuente:xStation5

Ell tipo de cambio continúa mostrando una estructura bajista de fondo, con la EMA de 50 periodos por debajo de la EMA de 200, lo que respalda que la tendencia dominante sigue siendo favorable al peso.

El precio se mueve alrededor de la resistencia dinámica en 17.25–17.27, donde se ubican las medias móviles, y mientras no supere estos niveles de forma sostenida, los movimientos alcistas podrían verse limitados. El próximo nivel técnico a observar si supera esta zona sería 17.30–17.33.

Por el lado de los soportes, 17.16 y 17.10 siguen siendo áreas relevantes donde el peso podría encontrar base si continúa el impulso de apreciación. La lectura técnica sugiere un sesgo de consolidación con posibilidad de rebote en el corto plazo, pero sin señales claras de reversión estructural.

La jornada de hoy estará marcada por la reacción continua del mercado a los datos recientes de inflación en EE.UU., así como por la evolución de los precios del petróleo y cualquier señal adicional de Banxico o Fed sobre tasas.

Si el peso logra mantenerse por debajo de 17.25 y conservar niveles de demanda, es probable que siga consolidando y busque zonas de soporte más firmes. En cambio, rupturas técnicamente al alza por encima de las resistencias mencionadas abrirían espacio para que el dólar recupere terreno.