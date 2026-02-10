Dólar hoy México: el tipo de cambio baja ligeramente mientras el mercado apuesta por más recortes de la Fed en 2026

En México, el mercado combina señales mixtas del sector automotriz y el riesgo arancelario , mientras el USDMXN se mantiene en rango con niveles técnicos clave.

Ventas minoristas más débiles en EE.UU. refuerzan la expectativa de recortes de tasas de la Fed más intensos en 2026 , elevando la probabilidad de tres recortes .

El dólar en México retrocede -0.2% y el tipo de cambio opera cerca de 17.22 en spot, en un entorno de debilidad general del billete verde.

El dólar en México retrocede ligeramente (-0.2%) en la jornada, con el tipo de cambio moviéndose en torno a 17.22. El ajuste responde principalmente a un tono más dovish en Estados Unidos por las cifras estadounidenses más suaves reforzaron la idea de que la Reserva Federal podría recortar tasas con mayor intensidad en 2026, debilitando al billete verde de forma generalizada.

Consumo se enfría y suben apuestas de recortes de la Fed

El catalizador inmediato fue un reporte de ventas minoristas más débil de lo esperado, que apuntó a un cierre de año con el gasto del consumidor estancado en diciembre, alimentando la lectura de desaceleración del crecimiento. Los mercados pasaron a asignar una mayor probabilidad a tres recortes de tasas de la Fed en 2026, desde dos descontados apenas una semana atrás. El foco ahora se traslada a los próximos datos de empleo e inflación en EE.UU., que podrían validar, o moderar, ese giro de expectativas y, con ello, el sesgo del dólar.

Ruido por flujos

A la presión sobre el dólar se sumó la preocupación por la demanda externa de activos estadounidenses, tras reportes de que reguladores chinos habrían recomendado a instituciones financieras limitar sus tenencias de Treasuries para reducir riesgos de concentración y blindarse ante la incertidumbre sobre la política económica de EE.UU. Aunque el impacto en precios puede ser gradual, este tipo de señales tiende a elevar la sensibilidad del mercado a los flujos y a la narrativa de financiamiento externo.

México

En el frente local, los datos del sector automotor mostraron un balance desigual. La producción de autos en México subió 8.5% anual en diciembre de 2025 hasta 243,961 unidades, rebotando desde la contracción previa, con alzas destacadas en Ford (+55.6%) y Stellantis (+28%).

Gráfico de la producción de autos en México. Fuente: tradingeconomics, INEGI.

Sin embargo, las exportaciones cayeron con fuerza, -14.6% anual a 227,262 unidades, el peor descenso desde 2021, con retrocesos relevantes en Nissan (-47.7%), GM (-26.5%) y Honda (-45.5%). El mercado lee estas cifras como consistentes con un entorno de demanda más incierto, particularmente por la volatilidad que han introducido los aranceles de EE.UU. a autos y partes, un factor clave para una economía tan integrada a la cadena norteamericana.

México frena envíos de crudo a Cuba para evitar impacto arancelario

En el plano político, México confirmó que detuvo temporalmente los envíos de petróleo a Cuba ante la amenaza arancelaria de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es “evitar afectaciones a México” y buscar una salida diplomática, mientras mantiene el apoyo humanitario, “No se puede dañar a la gente sólo porque no se está de acuerdo con el gobierno”.

Para el tipo de cambio, el mensaje reduce el riesgo inmediato de fricciones comerciales; pero también recuerda que el riesgo arancelario sigue siendo una prima relevante para activos mexicanos.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico intradía (M30), USDMXN opera en un rango lateral con soporte en torno a 17.11 y resistencia cerca de 17.56. El precio se mantiene levemente sobre la SMA50 pero todavía por debajo de la SMA200, sugiriendo rebotes de corto plazo dentro de una estructura aún contenida por resistencia dinámica.

El RSI apunta a un sesgo moderadamente alcista sin sobrecompra, mientras un ADX bajo sugiere tendencia débil y favorece movimientos de ida y vuelta dentro del rango. Una ruptura sostenida sobre 17.56 abriría espacio hacia zonas superiores (referencias cercanas a 18.02), mientras que una pérdida clara de 17.11 incrementaría el riesgo de extensión bajista hacia 16.72.

Fuente: xStation5.

