Dólar Hoy México: estable en mínimos desde mediados de 2024 por festivos internacionales

Los mercados operan con cautela ante los festivos en EE.UU. y China y la posible revisión del T-MEC.

El peso mexicano acumula un avance de 4,59% en lo que va del año, sumando dos semanas consecutivas de ganancias.

El dólar en México cotiza en torno a 17,169 pesos, su nivel más sólido desde mediados de 2024.

El dólar en México opera sin mayores variaciones este lunes, ubicándose alrededor de 17,169 unidades, probando su nivel más firme desde mediados de 2024. La jornada se caracteriza por una actividad reducida debido a los festivos en Estados Unidos (Día de los Presidentes) y en China (Año Nuevo Lunar), lo que limita la liquidez y el volumen de operaciones en los mercados globales.

Segunda semana consecutiva de ganancias para el peso mexicano

El peso mexicano cerró la semana pasada con una apreciación frente al dólar, marcando así su segunda semana consecutiva de ganancias. Este desempeño confirma la tendencia de fortalecimiento que comenzó a finales del año pasado.

En lo que va de 2025, la divisa mexicana acumula un avance del 4,59%, consolidándose como una de las monedas emergentes con mejor rendimiento en el periodo. Este comportamiento ha sido respaldado por factores externos favorables y por la expectativa de estabilidad macroeconómica interna.

La solidez del tipo de cambio refleja la confianza de los inversionistas en el mercado mexicano, incluso en un entorno global marcado por incertidumbre y tensiones geopolíticas.

Mercados operan con calma ante escasez de referencias

Ante la ausencia de datos macroeconómicos relevantes y la coincidencia de festivos en dos de las principales economías del mundo, los mercados financieros operan con relativa calma.

El Índice del Dólar (USDIDX), que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanza un 0,13% hasta 96,945 unidades. Este leve movimiento no ha generado presiones significativas sobre el tipo de cambio en México, que se mantiene estable.

Petróleo sube levemente ante tensiones entre EE.UU. e Irán

En el mercado energético, los precios del petróleo registran ligeros avances, mientras los inversionistas permanecen atentos a cualquier novedad relacionada con las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Brent: sube 0,7% hasta USD 68,21 por barril



WTI: avanzó 0,78% hasta USD 63,38 por barril



Cautela ante posible renovación del T-MEC

El mercado también muestra prudencia frente al proceso de revisión del T-MEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo debe someterse a una revisión obligatoria antes de una posible extensión el 1 de julio.

Este proceso ha adquirido un tono más complejo tras las exigencias del presidente Trump de solicitar concesiones adicionales a sus socios comerciales. La evolución de estas negociaciones será clave para determinar la estabilidad futura del tipo de cambio y del comercio regional.

La posible renovación del tratado representa un elemento estructural para la economía mexicana, ya que garantiza certidumbre a las cadenas de suministro y a la inversión extranjera directa.

Análisis Técnico USDMXN

Desde una perspectiva técnica en gráfico de 1 hora, el par USD/MXN transita por una fase de consolidación lateral, operando dentro de un canal bien definido entre el soporte clave de los 17.1345 y una resistencia superior en los 17.2425. Actualmente, la cotización intenta presionar al alza para recuperar la primera barrera dinámica que representa la EMA de 50 períodos , aunque el sesgo principal sigue condicionado a la baja al mantenerse por debajo de la EMA de 200 períodos , la cual refuerza el techo de la estructura. Sin embargo, el indicador MACD apoya un intento de recuperación a corto plazo, mostrando un cruce alcista por debajo de la línea cero y un histograma con barras positivas crecientes, lo que sugiere que los compradores están ganando tracción temporal; para consolidar este repunte, el par necesita cerrar con fuerza por encima de la EMA de 50 y perfilarse hacia los 17.24, ya que un rechazo en estos niveles devolvería rápidamente la presión vendedora hacia el piso de los 17.13.

Fuente: xStation5.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí