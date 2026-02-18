Dólar Hoy México: peso en vilo por minutas de la Fed y alianza con Canadá

La jornada de este miércoles muestra a un peso mexicano resiliente aunque cauteloso mientras el par USDMXN se estabiliza en los 17.1382 pesos por dólar. Esto refleja un mercado que se rehúsa a ceder ante el dólar estadounidense en un contexto de espera por la publicación de las minutas de la Reserva Federal. Se buscan señales claras sobre si el recorte de tasas al rango de 3.50% y 3.75% tendrá continuidad o si la solidez del empleo en Estados Unidos con sus 10.250 puestos semanales obligará a una pausa en la flexibilización monetaria.





Alianza con Canadá

En el frente diplomático la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los ministros canadienses Dominic LeBlanc y Heath MacDonald ha fortalecido la confianza institucional en el sistema financiero.

En las mesas de dinero existe un enorme potencial, ya que apenas el 1.1% de las exportaciones de Canadá tienen como destino el mercado mexicano. Ambos gobiernos buscan elevar esta cifra antes de que inicie la revisión formal del T-MEC para fortalecer la región frente a otros bloques globales (mejorar la cooperación en minerales críticos, seguridad e inversión fomentando una mejor IED).



En noviembre de 2025, las exportaciones de México a Canadá fueron US$1,882M, mientras que las importaciones alcanzaron US$962M. Lo anterior resulta en un balance comercial de US$920M. Fuente: economia.gob.mx.

La asociación entre la CanCham México y la Cámara de Comercio de Canadá ha establecido un plan de acción estratégico. Este acuerdo prioriza la seguridad jurídica en las inversiones de los sectores minero y energético con el fin de crear un bloque infranqueable frente a las posibles fluctuaciones de la política comercial en Norteamérica durante los próximos años.



En el periodo Enero a Diciembre 2024, la IED proveniente de Canadá a México alcanzó los US$2,595M, distribuidos en reinversión de utilidades (US$1,756M), cuentas entre compañías (US$636M) y nuevas inversiones (US$204M). Fuente: economia.gob.mx.



Análisis técnico

El USDMXN está testeando el nivel de soporte de 17.1301 y en caso de romper a la baja el peso mexicano podría buscar su mínimo anual en la zona de las 17.09 unidades. Por el lado de las resistencias la media móvil exponencial de 50 periodos en los 17.1473 funciona como el primer techo relevante mientras que la resistencia histórica en los 17.5723 marca la frontera clave de reversión de la tendencia bajista de corto plazo.

El RSI se ubica en los 51.4 puntos lo que representa una zona de neutralidad y confirma que el mercado no presenta condiciones de sobrecompra ni sobreventa. Esta calma técnica deja toda la presión a los fundamentos que surjan de las minutas de la Fed. La combinación de un diferencial de tasas atractivo con el Banco de México manteniendo su tasa en el 9.25% y la narrativa de diversificación comercial con Canadá mantienen a la moneda local en una posición de ventaja relativa. El cierre de la sesión dependerá finalmente de si las minutas del banco central estadounidense validan la expectativa de nuevos recortes o si la inflación obliga a los operadores a reevaluar sus posiciones de riesgo.

Un lenguaje que confirme una postura restrictiva prolongada por presiones inflacionarias podría impulsar al tipo de cambio dólar peso hacia niveles de 17.5723, mientras que un tono más flexible favorecería la consolidación en el nivel de 17.09. No obstante, el mercado no ignora la implementación gradual de la semana laboral de 40 horas, la cual introduce una prima de cautela, pues el potencial incremento en los costos operativos y su posible traspaso a la inflación mantienen en vilo las futuras decisiones de política monetaria en México.





Fuente: xStation5.

