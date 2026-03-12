Dólar Hoy Colombia: rebota hacia los $3.760 mientras el mercado evalúa datos laborales de EE.UU. y mayor volatilidad del petróleo

El USDCOP inicia la jornada del 12 de marzo con un rebote frente al peso colombiano, luego de varias sesiones de debilidad del dólar. En las primeras operaciones del día, la divisa estadounidense se negocia cerca de 3.767 pesos colombianos, lo que representa un avance frente al cierre previo cercano a 3.709 pesos. Este movimiento refleja una corrección técnica del mercado tras las recientes caídas del tipo de cambio durante la semana.

Pese a este repunte intradía, el comportamiento reciente muestra un mercado relativamente lateral. En términos semanales el dólar mantiene una variación cercana a cero, mientras que en perspectiva anual continúa registrando una caída frente al peso colombiano, lo que confirma la volatilidad que ha caracterizado al mercado cambiario colombiano en los últimos meses.

Datos laborales de EE.UU. dan señales de estabilidad

Uno de los focos del mercado este jueves son las cifras del mercado laboral estadounidense. Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se ubicaron en 213.000, ligeramente por debajo de las 214.000 esperadas, lo que sugiere que el mercado laboral en Estados Unidos continúa mostrando cierta resiliencia.

Aunque la diferencia frente a las previsiones es marginal, estos datos refuerzan la percepción de que la economía estadounidense mantiene un ritmo relativamente sólido, lo que podría limitar una depreciación más pronunciada del dólar en el corto plazo.

La volatilidad del mercado sigue elevada

A pesar de los movimientos recientes, el mercado cambiario colombiano continúa mostrando niveles de volatilidad superiores al promedio anual, lo que indica que el tipo de cambio sigue reaccionando con rapidez a los cambios en el entorno macroeconómico y geopolítico.

La TRM para el 12 de marzo se ubica cerca de los 3.687 pesos por dólar, lo que sirve como referencia para las operaciones del mercado durante la jornada.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

En este USD/COP en 15 minutos se ve un mercado que viene claramente presionado a la baja. Primero el precio pierde la zona alta marcada en naranja y, desde ahí, cada rebote termina encontrando vendedores cerca de las medias móviles. La EMA 20 (naranja) ya va por debajo de la EMA 50 (azul) y ambas apuntan hacia abajo, mostrando un sesgo bajista de corto plazo. Después de esa caída fuerte, el precio encuentra apoyo cerca de 3686, zona que ya actuó como soporte antes, desde donde aparece un rebote técnico. Aun así, arriba queda marcada una resistencia clara en 3732, donde antes el mercado reaccionó.

Ahora el precio se mueve entre esas dos referencias, se tiene 3686 por abajo y 3732 por arriba, con el nivel intermedio cerca de 3700 actuando como punto de equilibrio. Si el mercado lograra recuperar 3732, podría abrir espacio para buscar niveles más altos como el área marcada más arriba cerca de 3767. Pero si el rebote pierde fuerza y el precio vuelve a presionar 3686, no sería raro ver otro intento bajista desde esa zona. El RSI se mantiene en la parte media-baja, mostrando que el impulso alcista todavía es moderado, mientras el ADX cerca de 25 sugiere que la tendencia existe, pero no con demasiada fuerza por ahora.