Dólar hoy México: peso encadena avances por debilidad global del billete verde

El tipo de cambio (USDMXN) cede 0.1% hasta 17.2319 y encadena su sexta jornada de descenso, en un movimiento que responde casi por completo a lo que ocurre con la divisa estadounidense a escala global. El índice dólar perforó el nivel de 99.8 y marcó su registro más bajo en siete semanas, de manera que el peso está capitalizando una debilidad generalizada más que una mejora en sus propios fundamentos.

La intervención en el yen sigue pesando sobre el billete verde

La intervención conjunta de la semana pasada movilizó unos 88.000 millones de dólares en compras de yenes, y una porción relevante de esa operación implicó venta directa de dólares, lo que dejó una marca duradera sobre el mercado cambiario. A ello se sumó la salida de inversionistas extranjeros de activos de renta fija estadounidense de largo plazo, un flujo que castiga a la moneda por partida doble al reducir simultáneamente su demanda financiera y su atractivo como reserva.

Durante la conferencia posterior a la reunión de julio, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, mostró reticencia a confirmar que un alza de tasas sería su respuesta preferida frente a una inflación más elevada, y esa ambigüedad llevó a los mercados internacionales a recortar tenencias denominadas en la moneda estadounidense. Dos factores adicionales terminaron de erosionar las expectativas de endurecimiento, ya que los precios de la energía retrocedieron nuevamente y el reporte de empleo de ADP resultó más débil de lo previsto.

Para México, ese conjunto preserva intacto el motor del carry trade. Con Banxico en 6.50% frente al rango de 3.50%-3.75% de la Reserva Federal, el diferencial se mantiene entre 275 y 300 puntos base, y cada semana que transcurre sin un alza estadounidense sostiene el atractivo de las posiciones en pesos. La contracara es que ese apoyo resulta prestado, porque proviene de la debilidad ajena y no de la fortaleza propia.

La inversión sorprende al alza pero pierde impulso mensual

La inversión fija bruta creció 1.1% interanual en mayo, muy por encima del consenso de 0.3% y del pronóstico de 1.0%, aunque desaceleró de forma pronunciada frente al avance de 5.9% registrado en abril. El dato mensual matiza esa lectura positiva, la inversión retrocedió 0.4% respecto de abril, cuando había crecido 4%, si bien esa caída resultó considerablemente menor a la contracción de 1.8% que anticipaba el consenso. Conviene detenerse en la interpretación, porque un mes de fuerte expansión seguido de una corrección moderada sugiere consolidación antes que reversión, y la sorpresa positiva frente a las expectativas refuerza esa lectura.

El componente estructural sigue siendo el que preocupa. La inversión mexicana ha mostrado un desempeño débil desde el año pasado, condicionada por la incertidumbre alrededor de la revisión del T-MEC, y los propios pronósticos de Banxico anticipan que esa debilidad persista al menos hasta la segunda mitad de 2026. En ese contexto, un crecimiento interanual de apenas 1.1% confirma que la recuperación de la formación de capital todavía no toma velocidad.

Las reservas internacionales, en tanto, subieron a 255.490 millones de dólares en julio desde 255.050 millones en junio, ligeramente por encima del pronóstico de 255.300 millones. El aumento es marginal, aunque conviene notar que la acumulación se produce en un contexto de peso apreciándose, lo que reduce la necesidad de intervención y sitúa al banco central en una posición cómoda.

Análisis técnico del dólar en México

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN cotiza en 17.2319 tras rebotar desde la zona de 17.20, donde se ubica la extensión de 200% y donde el precio encontró un piso momentáneo después de una jornada de descensos sostenidos. El par recuperó la banda media de Bollinger en 17.2165 y ahora enfrenta la banda superior en 17.2367, muy próxima a la referencia de 17.253 correspondiente a la extensión de 161,8%, franja que concentra la resistencia inmediata. Una superación sostenida de esa zona abriría paso hacia 17.28. En sentido contrario, la pérdida de 17.199 dejaría expuesto el siguiente objetivo relevante en 17.113.

El RSI se recupera hacia la mitad superior del rango neutral, mientras que un ADX con el direccional positivo apenas por encima del negativo describe un rebote técnico incipiente que todavía no revierte la estructura bajista dominante.

Fuente: xStation5.