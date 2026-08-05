El acuerdo sobre Ormuz está más cerca

El estrecho de Ormuz podría reabrirse a la navegación durante los próximos días. Según las últimas informaciones de prensa, que citan a un alto funcionario del Golfo, actualmente se considera que la probabilidad de alcanzar un acuerdo con Irán antes del viernes está prácticamente equilibrada. También ha surgido una señal clave desde Teherán: Irán y Omán ya habrían acordado el trazado geográfico de la ruta a través del estrecho. Esto sugiere que las conversaciones podrían estar pasando de declaraciones generales a acuerdos operativos más concretos.
Sin embargo, en esta etapa no se trata de un acuerdo político amplio entre Estados Unidos e Irán. En cambio, el foco parece estar en un acuerdo limitado y temporal que abarque las normas de navegación y las medidas de seguridad en la región. Las negociaciones siguen siendo difíciles, ya que Irán busca mantener su influencia sobre las condiciones que regulan el tránsito por el estrecho. El acuerdo definitivo todavía no ha sido confirmado oficialmente.
Los mercados están reaccionando con relativa calma a estos acontecimientos. El crudo Brent se mantiene por debajo de los US$80 por barril, lo que sugiere que los inversionistas están comenzando a incorporar en los precios la posibilidad de una desescalada y una reducción de los riesgos de interrupciones en el suministro mundial de petróleo.
Fuente: xStation5
Dólar hoy Colombia: dólar cae bajo 3.200 tras ADP débil y presión sobre el dólar global
Dólar hoy México: peso encadena avances por debilidad global del billete verde
Nike vive su peor racha frente al S&P 500 en 25 años, ¿podrá recuperarse?
Apertura de EE. UU.: AMD y SpaceX no lograron impresionar, pero el mercado general se mantiene resiliente
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.