Dólar Hoy México: se mantiene en 17.77, economía mexicana se enfría y Banxico decide tasas

El dólar en México se ubica este jueves 26 de marzo en torno a 17.77 pesos mexicanos, en una jornada marcada por una aparente estabilidad en el tipo de cambio, pero con múltiples frentes abiertos que están condicionando el comportamiento del peso mexicano. El mercado transita entre factores externos, como la evolución del petróleo y la guerra en Medio Oriente, y una creciente carga de elementos internos, particularmente la decisión de tasas de Banco de México y nuevas señales sobre el estado de la economía mexicana.

La OCDE mejora el crecimiento, pero confirma un escenario de expansión limitada

Uno de los catalizadores más relevantes del día proviene del frente internacional. La OCDE publicó su actualización de perspectivas económicas, donde elevó ligeramente su proyección de crecimiento para México en 2026 a 1,3%, desde el 1,2% estimado previamente, manteniendo además su previsión de 1,7% para 2027. A primera vista, el ajuste al alza podría interpretarse como una señal positiva, pero el contexto es más matizado. El crecimiento esperado para México sigue siendo bajo y se ubica claramente por debajo del promedio global, que la OCDE sitúa en torno al 2,9% para 2026, lo que refleja que la economía mexicana continúa rezagada frente a otras regiones.

Proyecciones de crecimiento del PIB real para los países del G20 en 2026 y 2027, según el Informe Intermedio de Perspectivas Económicas de la OCDE de marzo de 2026. Fuente: OCDE

La mejora en las perspectivas se explica en gran medida por un entorno externo algo más favorable, especialmente por la revisión al alza del crecimiento en Estados Unidos, que podría expandirse cerca de 2% en 2026, fortaleciendo la demanda externa hacia México. Sin embargo, este soporte externo convive con riesgos relevantes. El organismo advierte que el conflicto en Medio Oriente seguirá presionando los precios de la energía, lo que impacta directamente en inflación y costos productivos. De hecho, la OCDE elevó su previsión de inflación para México a 3,8% en 2026, reflejando que las presiones inflacionarias persistirán por más tiempo del esperado.

Aunque los aranceles efectivos de Estados Unidos han bajado desde niveles cercanos al 14% a alrededor de 9,9%, el entorno de incertidumbre comercial no desaparece, especialmente considerando la fuerte dependencia de México respecto a su vecino del norte, destino de más del 80% de sus exportaciones. En este escenario, el mensaje de fondo es que la economía mexicana no está en recesión, pero tampoco logra despegar con fuerza, lo que limita el potencial de apreciación estructural del peso mexicano.

Banxico en el centro del mercado por la decisión de tasas de interés

La atención del mercado está completamente centrada en la decisión de política monetaria de Banco de México que se conocerá este jueves 26 de marzo, en la que el consenso anticipa que la tasa de interés se mantendrá en 7%, prolongando la pausa iniciada en febrero tras un largo ciclo de recortes. El mercado espera que la tasa se mantenga en torno a ese nivel, en un contexto donde el banco central enfrenta un equilibrio cada vez más complejo. Por un lado, la inflación sigue mostrando resistencia a la baja, con niveles recientes en torno al 4,6% anual, impulsada por factores como energía, alimentos y choques internos de oferta. Por otro lado, la actividad económica ha comenzado a mostrar señales claras de debilitamiento, como lo evidenció el reciente dato del IGAE.

​​​​​​​​​​​​​​Evolución de la tasa de interés de referencia del Banco de México. Fuente: Trading Economics, desde datos del Banco de Mexico.

Durante meses, el peso mexicano se ha sostenido en parte por el atractivo de tasas relativamente altas. Sin embargo, si Banxico se ve obligado a moderar su ciclo de recortes o adoptar una postura más cautelosa, el diferencial de tasas podría dejar de ser un soporte tan claro. En su última decisión, el banco central dejó explícito que evaluará cuidadosamente la evolución de la inflación, el tipo de cambio y la actividad económica antes de realizar nuevos ajustes, reconociendo un entorno más incierto tanto a nivel interno como global. El tipo de cambio refleja un equilibrio más frágil, donde los factores internos comienzan a tener el mismo peso que los externos.

Los alimentos vuelven a presionar los niveles inflacionarios

El repunte de precios en México no responde únicamente a factores globales. Elementos internos, como el encarecimiento de productos agrícolas, particularmente el tomate, están jugando un rol relevante. Factores como heladas en estados productores, interrupciones logísticas por inseguridad y mayores costos de transporte han generado aumentos significativos en frutas y verduras, con incrementos que en algunos casos superan el 80% anual.

Este tipo de choques es especialmente problemático porque afecta directamente al componente no subyacente, pero también puede filtrarse al resto de la cadena de precios. Además, el encarecimiento de fertilizantes, de los cuales México importa cerca del 70%, y los mayores costos energéticos derivados del conflicto en Medio Oriente añaden presión adicional. Para Banxico, este entorno es incómodo porque la inflación no se descontrola, pero tampoco cede con claridad, lo que limita el margen para relajar la política monetaria de forma agresiva.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

​​​​​​Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 muestra un fallo en continuación alcista y giro bajista de corto plazo tras el rechazo en la zona de 17.85, que coincide con extensión del movimiento y nivel superior del rango. Desde ese punto se pierde la directriz alcista y el precio rompe a la baja la secuencia previa, generando desplazamiento hacia 17.77–17.76, donde ahora se encuentra. La lectura técnica es que el mercado pasó de impulso a fase correctiva con momentum bajista, confirmado por RSI cayendo hacia zona baja y MACD ampliando histograma negativo.

Para toma de decisión, mientras el precio se mantenga por debajo de 17.80–17.82, el escenario con mayor probabilidad es continuación hacia 17.74 y 17.72, niveles alineados con retrocesos de Fibonacci y zonas previas de soporte. Solo una recuperación con cierre por encima de 17.82 invalida el movimiento y habilita retorno a 17.85. En este punto, el mercado ya dejó la zona de compra y está en zona de continuación bajista o pullback para ventas, no de compras.