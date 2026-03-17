Dólar Hoy México: sube levemente a $17.72 con negociaciones del T-MEC, petróleo en $104 y Fed mañana

El dólar abre este martes 17 de marzo con una leve recuperación de 0,06% frente al peso mexicano. El tipo de cambio cotiza esta mañana en $17.72 pesos por dólar, con el peso acumulando una pérdida del 0.74% en la última semana.

T-MEC

El movimiento alcista del dólar de esta mañana tiene una causa directa y concreta pues, a pesar de que durante el lunes el dólar había cedido terreno, en las siguientes horas la divisa estadounidense logró recuperarse de cara al inicio de las rondas de negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló el plan aprobado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y este martes habrá una reunión previa vía Zoom, y el miércoles tendrá lugar la primera ronda formal de conversaciones con Estados Unidos, donde México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles.

La Fed mantendría las tasas mañana

El consenso del mercado anticipa que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa en el rango de 3.50%–3.75% en la reunión del miércoles 18 de marzo. Lo relevante en esta ocasión será el tono del comunicado de Powell pues con la inflación ya en 4.02% en México, y subiendo antes de que el shock del petróleo se incorpore en los datos, cualquier señal de que la Fed posterga recortes reforzaría la postura restrictiva de Banxico y limitaría el margen de maniobra de la política monetaria local.

El petróleo sigue dando qué hablar

El Brent repuntó el lunes hasta alcanzar los US$104 por barril, y esto ocurre pese a que las principales economías mundiales acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cantidad récord, para intentar contener la escalada de precios. El efecto sobre México es netamente negativo en este ciclo pues el país es importador neto de gasolinas refinadas, y el crudo caro eleva directamente los costos de transporte y energía, alimentando la inflación no subyacente que ya comenzó a repuntar en frutas, verduras y alimentos.

Análisis técnico

USDMXN

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Fuente: xStation.

El precio del USDMXN en gráfico de 15 minutos venía bajando dentro de una directriz descendente, respetando bien esa línea punteada, y por debajo de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra). Desde la zona de 17.62–17.65 (marcada como demanda) aparece un rebote claro, rompiendo esa directriz y empujando el precio de vuelta hacia 17.71–17.72, donde ahora empieza a acercarse a resistencias previas y a la EMA 100, que sigue actuando como techo.

En este punto el precio está justo chocando con zonas importantes (17.71–17.72) y podría frenarse ahí. Si logra sostener el impulso y romper esa área, podría intentar ir más arriba hacia 17.72–17.73, donde también hay una zona marcada. Pero si vuelve a rechazarse en esta zona, no sería raro ver una corrección hacia 17.68 o incluso 17.65, donde empezó el rebote. El RSI está subiendo hacia zona alta y el ADX aún moderado, lo que sugiere que hay impulso en el rebote, pero todavía dentro de una estructura que venía siendo bajista.