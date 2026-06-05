Dólar hoy Colombia: sube a $3.631 tras empleo sólido en EE.UU. y previa de inflación

- El USDCOP repunta hacia $3.631 en una sesión marcada por el fortalecimiento global del dólar frente a monedas latinoamericanas.
- El dato de empleo en EEUU, con 172.000 nóminas frente a 80.000 esperadas y desempleo estable en 4,3%, reforzó la idea de una Fed más cautelosa con los recortes.
- En Colombia, el mercado espera una inflación anual de 5,91% en mayo, una lectura que podría mantener la presión sobre el peso colombiano y limitar el margen del Banco de la República.
- El USDCOP repunta hacia $3.631 en una sesión marcada por el fortalecimiento global del dólar frente a monedas latinoamericanas.
- El dato de empleo en EEUU, con 172.000 nóminas frente a 80.000 esperadas y desempleo estable en 4,3%, reforzó la idea de una Fed más cautelosa con los recortes.
- En Colombia, el mercado espera una inflación anual de 5,91% en mayo, una lectura que podría mantener la presión sobre el peso colombiano y limitar el margen del Banco de la República.
El dólar en Colombia cotiza al alza y alcanza la zona de $3.631, en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar frente a las principales monedas latinoamericanas. El USDCOP repunta después de que los datos de empleo en Estados Unidos superaran ampliamente las expectativas, mientras el mercado local espera el dato de inflación de mayo, que podría acercarse al 6% anual.
Empleo en EE.UU. fortalece al dólar frente a emergentes
El principal catalizador de la sesión fue el dato laboral estadounidense. La economía de EE.UU. creó 172.000 empleos en mayo, por encima de los 80.000 esperados por el mercado, mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3%. La lectura refuerza la percepción de una economía todavía resistente, pese al entorno de tasas elevadas.
Para los mercados, el dato reduce la probabilidad de recortes rápidos por parte de la Reserva Federal y aumenta la expectativa de una postura más restrictiva hacia septiembre. Ese ajuste en tasas esperadas dio soporte al dólar global y presionó a las monedas emergentes, incluido el peso colombiano.
Fuente: xStation
Colombia espera inflación cercana al 6%
En el frente local, la atención se concentra en el dato de inflación de mayo. El mercado espera una variación mensual cercana al 0,51% y una inflación anual alrededor de 5,91%, por encima del 5,68% previo. Una lectura cercana al 6% podría complicar el margen del Banco de la República para avanzar hacia una postura más flexible.
El dato será clave para medir si las presiones externas, el tipo de cambio y los precios de energía empiezan a reflejarse con más fuerza en la inflación local. Si la inflación sorprende al alza, el mercado podría ajustar sus expectativas de tasas y mantener elevada la volatilidad del USDCOP.
Fuente:xStation
El USDCOP rebota desde la zona de 3.552–3.580 y se acerca a 3.636, primera resistencia de corto plazo. Una ruptura de ese nivel abriría espacio hacia 3.676; por abajo, mientras conserve $.552, el movimiento luce como recuperación dentro de una estructura frágil.
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