Dólar Hoy México: supera los $18 tras recorte de tasas de Banxico y ajuste del mercado pese a desempleo estable

El tipo de cambio supera la barrera de los 18 pesos por dólar este viernes 27 de marzo, en un movimiento que responde a un ajuste profundo en la forma en que el mercado está valorando a México. El USD/MXN refleja una depreciación del peso mexicano que se explica principalmente por factores internos, en particular la decisión de política monetaria del Banco de México, pero que se ve amplificada por señales de debilitamiento en el frente externo y un entorno macroeconómico cada vez más complejo.

Banxico recorta tasas con inflación elevada

El detonante central del movimiento es la decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés en 25 puntos base hasta 6,75%, retomando un ciclo de flexibilización que había sido pausado en febrero cuando la tasa se mantuvo en 7% . Este movimiento es particularmente relevante porque rompe con la expectativa dominante del mercado, que anticipaba una postura más cautelosa dada la persistencia de presiones inflacionarias.

La decisión se produce en un contexto en el que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 3% y, además, muestra señales de aceleración. En la primera quincena de marzo, el índice alcanzó 4,63% anual, con componentes clave como alimentos, frutas y verduras registrando incrementos significativos, lo que confirma que las presiones inflacionarias siguen activas y no están completamente contenidas .

A pesar de este entorno, la Junta de Gobierno, encabezada por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, optó por priorizar el debilitamiento de la actividad económica, en una decisión dividida que evidenció diferencias internas sobre el diagnóstico y el rumbo de la política monetaria. Banxico está reaccionando a una economía que empieza a perder tracción y eso implica un cambio de foco que el mercado no tenía completamente incorporado.

El ciclo completo, no solo el recorte

Durante meses, el peso mexicano se benefició de un entorno claro donde existían tasas elevadas, diferencial atractivo frente a economías desarrolladas y percepción de estabilidad macro. Ese esquema sostenía flujos hacia activos en moneda local, particularmente a través de estrategias de carry trade.

Con la tasa ahora en 6,75% y con señales explícitas de que podrían venir nuevos recortes, ese soporte comienza a erosionarse. El mercado está reaccionando a la posibilidad de que la tasa converja hacia niveles cercanos al 6,50% o incluso inferiores en los próximos meses, como ya se anticipaba desde finales de 2025. Esto implica un ajuste directo en el diferencial de tasas, la rentabilidad relativa del peso y la demanda estructural por activos mexicanos. El ajuste significa un cambio en la función de reacción del banco central.

Estabilidad en empleo, pero deterioro significativo en el frente externo

Los datos publicados este viernes refuerzan la lectura de una economía que comienza a mostrar señales mixtas, con implicancias directas para el tipo de cambio. Por el lado positivo, el mercado laboral mantiene cierta estabilidad. La tasa de desempleo se ubicó en 2,6% en su medición no desestacionalizada y en 2,7% en términos generales en febrero, en línea con las expectativas. Esto sugiere que el deterioro de la actividad aún no se ha trasladado plenamente al empleo, lo que es consistente con la naturaleza rezagada de este indicador.

Sin embargo, el dato realmente relevante se encuentra en el frente externo, donde la balanza comercial registró un déficit de -1.090 millones de dólares, muy por debajo del superávit esperado de 1.200 millones. Este desvío representa un cambio abrupto en el flujo de divisas hacia la economía mexicana y constituye una señal clara de debilitamiento en uno de los principales soportes estructurales del peso.

En una economía altamente integrada con Estados Unidos y dependiente de exportaciones manufactureras, un deterioro de esta magnitud implica menor entrada de dólares, mayor presión sobre el tipo de cambio y una menor capacidad de absorción de shocks externos.

Inflación, energía y choques internos

El repunte reciente responde a factores globales y a choques internos, particularmente en alimentos. El alza en productos agrícolas, como el tomate, ha estado impulsada por factores climáticos adversos, problemas de seguridad en rutas logísticas y mayores costos de transporte, lo que ha generado incrementos significativos en precios.

A esto se suma el impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios de la energía y de insumos clave como fertilizantes, de los cuales México importa cerca del 70%, aumentando los costos de producción y generando presión adicional sobre la inflación. Este entorno genera una tensión evidente pues Banxico recorta tasas en un momento donde los riesgos inflacionarios siguen activos tanto por factores internos como externos.

El Mundial 2026

En paralelo, un análisis de Banorte, publicado ayer, introduce un elemento estructural positivo donde la Copa del Mundo de 2026 podría aportar entre 42 y 62 puntos base al crecimiento del PIB, impulsado por inversión en infraestructura, consumo y turismo, particularmente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, este impulso, aunque tangible, no es suficiente para cambiar la dinámica actual del mercado. Incluso incorporando este efecto, el crecimiento proyectado para 2026 se mantiene en torno al 1,8%, lo que refleja una economía que sigue expandiéndose por debajo de su potencial. Además, el impacto no será homogéneo ni inmediato, lo que limita su capacidad para actuar como ancla para el tipo de cambio en el corto plazo.

Análisis técnico

USDMXN (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 está en continuación alcista estructural, con una secuencia limpia de máximos y mínimos crecientes y un desplazamiento progresivo que ahora lo lleva a 18.09–18.12, zona de oferta claramente marcada. El movimiento reciente es consistente, pero también extendido, con pendiente acelerada y sin retrocesos profundos, lo que indica que el precio está en fase avanzada del impulso. El RSI se mantiene en sobrecompra sostenida y el MACD en expansión positiva, confirmando momentum, pero no ofreciendo ventaja de entrada en este nivel.

Para toma de decisión, el nivel clave es 18.05, mientras el precio se mantenga por encima, la estructura alcista sigue vigente y cualquier retroceso hacia esa zona sería el punto técnico de continuación. Sin embargo, en la zona actual 18.09–18.12, la probabilidad favorece una pausa o corrección hacia 18.05–17.95 antes de intentar ruptura. Solo una consolidación clara por encima de 18.12 valida extensión hacia niveles superiores. En este punto, la recomendación técnica es esperar retroceso a soporte o confirmación de ruptura con estructura.